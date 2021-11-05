شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Alexa تتيح لك الآن نقل الموسيقى بين الأجهزة المختلفة بصوتك.. اعرف إزاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدفع أمازون كل شهر قائمة من التحديثات لأجهزتها التى تدعم Alexa وتعتبر احدة من أكثر الميزات الجديرة بالملاحظة التى أضافتها أمازون هذا الشهر هى القدرة على نقل الموسيقى بين أجهزة الصدى باستخدام صوتك، وفقا لتقرير engadged التقنى.

وإذا كنت تريد القيام بذلك بين مكبرات الصوت المختلفة في منزلك، فقل "Alexa" ستتوقف مؤقتًًا للمتحدث الذي يشغل الموسيقى حاليًا، ثم قلAlexa ، استأنف الموسيقى هنا" للجهاز الذي تريد نقل نغماتك إليه، وتعمل الميزة أيضًا مع Echo Buds وEcho Auto ، ما يسمح لك بأخذ الموسيقى الخاصة بك أثناء التنقل.

وإذا كنت من مشجعى كرة القدم باستخدام برنامج Echo Show، فإن ميزة جديدة أخرى تتيح لك أن تطلب من Alexa أن تلعب تمرين دقيقتين ، وهو عرض ما قبل لعبة NFL الذي سيقدم تحليلاً من الخبراء للمباراة التالية التى يوشك فريقك المفضل على لعبها، ستطلق أمازون حلقات جديدة قبل يومين من بدء المباراة.

وفي الوقت نفسه، يمكن لمالكي أجهزة Fire TV الآن الوصول إلى TikTok، ويمكنك أن تقول "Alexa العب TikTok" لفتح التطبيق، وأخيرًا أضافت Amazon مركزًا جديدًا للسيارات داخل تطبيق Alexa والذي سيوضح بالتفصيل كيف يمكنك استخدام المساعد الرقمي في سيارتك.

وتتيح لك الواجهة، المتوفرة فى الولايات المتحدة معرفة ما إذا كانت سيارتك يمكنها العمل مع Alexa. بالإضافة إلى ذلك، وسوف يوجهك إلى مهارات السيارات، وأخيرًا إنها إضافات ثانوية بشكل فردي ولكن يجب أن تجعل Alexa أكثر فائدة لأولئك الذين يستخدمون المساعد الرقمي كل يوم.