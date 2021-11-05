شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ظاهرة فلكية تزين سماء الوطن العربى غدًا السبت.. اعرف هى إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الجمعية الفلكية فى جدة، عن أن العديد من السعوديين والوطن العربى، سيكون بإمكانهم رصد ظاهرة فلكية جديدة، غدًا السبت، حيث يبتعد كوكب الزهرة بأقل من 3 درجات جنوب سديم البحيرة.





وقال الحساب الرسمى للجمعية الفلكية عبر تويتر: "يرصد بسماء السعودية والوطن العربى، بعد غروب الشمس السبت 06 نوفمبر 2021 وبداية الليل، كوكب الزهرة يبعد أقل من 3 درجات جنوب سديم البحيرة".

وأضافت الجمعية: "الزهرة وسديم البحيرة حاليًا من خلال التصوير بالتعريض الطويل والمنظر مختلف عند الرصد عبر المنظار من موقع مظلم".





من جانبه أفاد ماجد أبو زاهرة، رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس أنه سيُرصد بسماء السعودية والوطن العربى بعد غروب الشمس، غدا السبت، كوكب الزهرة على بُعد أقل من ثلاث درجات جنوب سديم البحيرة، مما يوفر لمصورى النجوم توثيق واحدة من أجمل السدم فى مجرة درب التبانة.

ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، قال أبو زاهرة: كوكب الزهرة الساطع يبلغ لمعانه (- 4.7)، ومن السهل رؤيته من أي مكان يزين الأفق الجنوب الغربي أثناء وبعد الشفق وسيستمر في التألق وأكثر إشراقًا حتى نهاية نوفمبر.

وأضاف: إذا كان الراصد في موقع مظلم تماماً فسيرى أيضًا توهجًا خفيفًا في الجزء العلوي الأيمن من كوكب الزهرة "في ليلة شديدة الوضوح ومظلمة، يمكن العثور على هذا التوهج بالعين المجردة" إذا تم استخدام المنظار على حامل ثابت في موقع مظلم فيمكنه جلب سديم البحيرة من على مسافة خمسة آلاف سنة ضوئية ورؤية العديد من النجوم الخافتة المتلألئة.

واختتم أبو زاهرة، بعد ثمانى سنوات من الآن فى العام 2029 سينضم للزهرة وسديم البحيرة كوكب المريخ اللامع مما سيعطى المنظر ميزة إضافية.