شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رفض دعوى Blue Origin القضائية ضد اختيار مركبة سبيس إكس للهبوط على القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض قاضٍ فيدرإلى دعوى قضائية رفعتها شركة Blue Origin للفضاء التابعة لجيف بيزوس، ضد الحكومة الأمريكية بشأن قرار ناسا بمنح عقد رحلة هبوط على القمر بقيمة 2.9 مليار دولار لمنافسة الملياردير إيلون ماسك SpaceX.

وقد وافق القاضي ريتشارد هيرتلنج من محكمة المطالبات الفيدرالية الأمريكية في واشنطن على طلب الحكومة برفض الدعوى المرفوعة في 16 أغسطس، حيث تم قبول رأي القاضي الذي شرح أسبابه، وكذلك العديد من الوثائق الأخرى في القضية، في انتظار اجتماع هذا الشهر بشأن التنقيحات المقترحة.

وعبرت شركة Blue Origin، التي أنشأها "بيزوس"، عن خيبة أملها، وكتب بيزوس على تويتر: "ليس القرار الذي أردناه، لكننا نحترم حكم المحكمة، ونتمنى النجاح الكامل لناسا وسبيس إكس في العقد".

وقالت ناسا يوم الخميس "إنها ستستأنف العمل مع سبيس إكس" بشأن عقد مركبة الهبوط على سطح القمر "في أقرب وقت ممكن"، وأضافت وكالة الفضاء أنها "تواصل العمل مع العديد من الشركات الأمريكية لتعزيز المنافسة والجاهزية التجارية للنقل المأهول إلى سطح القمر".

وأوقفت ناسا العمل على عقد مركبة الهبوط على سطح القمر حتى الأول من نوفمبر، كجزء من اتفاق بين الأطراف لتسريع جدول التقاضي، والذي بلغ ذروته بحكم يوم الخميس، فيما انحاز مكتب محاسبة الحكومة الأمريكية (GAO) في يوليو إلى وكالة ناسا بشأن قرارها اختيار مزود واحد للهبوط على سطح القمر، رافضًا احتجاج Blue Origin.