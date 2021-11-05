يقوم Dropbox بإضافة مجلدات يتم تنظيمها تلقائيًا نيابة عنك

يضيف Dropbox ميزة تتيح لك إضافة الأتمتة إلى المجلدات بحيث تتم إعادة تسمية الملفات الجديدة تلقائيًا أو تجميعها في مجلدات فرعية أو أكثر. تسمى هذه الميزة المجلدات الآلية ويقول Dropbox إنها يمكن أن تساعدك (وأي زملاء عمل تشارك الملفات معهم) على البقاء منظمًا باستخدام الأسماء والعلامات القياسية.

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مجلدات Dropbox المنظمة تلقائياً

يمكن ضبط قواعد التنظيم التلقائية للمجلدات بما تحب، بحيث يمكنك إخبار النظام بإعادة تسمية أي ملفات تضيفها إلى المجلد باتباع نمط معين في التسمية أو فرزها في مجلدات فرعية بناءً على تاريخ تحميل الملف إلى Dropbox. القواعد حتى الآن مُقيدة نوعًا ما ومُحددة بالفعل، لكن Dropbox تقول إنها تعمل على جعل النظام أكثر قابلية للتخصيص.

يمكنك جعل Dropbox يقوم بفرز ملفاتك تلقائيًا حسب الشهر

أضاف Dropbox أيضًا نظامًا جديدًا للتنظيم مما يتيح لك إضافة كلمات إلى الملفات والمجلدات (إما يدويًا أو تلقائيًا) التي يمكنك البحث عنها لاحقًا.

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نظام العلامات الخاص بـ Dropbox يتم طرحه لجميع المستخدمين

بالإضافة إلى الإجراءات التلقائية ، يضيف دروبوكس ‏ أيضًا ما تسميه اصطلاحات التسمية وإجراءات تنظيم الملفات المتعددة. تتيح لك اصطلاحات التسمية تجميع الملفات المعاد تسميتها في مجلد باتباع النمط الذي تختاره – على سبيل المثال ، يمكنك إعادة تسمية الصور ليحمل اسم الصورة تاريخ التقاطها. ستتيح لك ميزة تنظيم الملفات المتعددة الحصول على فرز للملفات بناء على عدة عوامل من أبرزها تنظيم الملفات بناء على تاريخ انشاءها وتاريخ آخر تعديل وغيرها من العوامل التنظيمية المهمة.

يقول دروبوكس ‏ أنك ستتمكن من معاينة التغييرات قبل إجرائها

لن ينتهي بك الأمر بملفات موضوعة في مكان لن تتمكن من العثور عليها. يمكن تعيين اصطلاحات التسمية للمجلدات الفردية ، لذلك لا يتعين عليك اختيار واحد لنظامك بأكمله. وفقًا لـ دروبوكس، هناك أيضًا لوحة تحكم لمساعدتك في إدارة المجلدات التلقائية ، والتي يمكن أن تكون مفيدة إذا كنت لا تتذكر كل ما يحدث في المساحة الخاصة بك. تأتي أتمتة الملفات جنبًا إلى جنب مع اصطلاحات التسمية وتنظيم الملفات المتعددة أولاً لمستخدمي Dropbox for Teams بدءًا من اليوم وستكون متاحة للأشخاص الذين لديهم خطط فردية أو عائلية قريبًا وفقًا لما أعلنت عنه الشركة

كان هذا النوع من الأتمتة ممكنًا من قبل

حيث استخدام برامج مثل Hazel أو البرامج المتخصصة الأخرى، فمن الجيد أن ترى دروبوكس ‏يتبناها في خدمتها. مثل اختصارات Apple ، قد لا تكون قوية مثل بعض الخيارات الأخرى ، ولكنها يمكن أن توفر للأشخاص طريقة سهلة لبدء التفكير في الأتمتة. والأهم من ذلك يمكن أن تساعد هذه الميزات في تقليل مقدار خلط الملفات والمجلدات الممل الذي يتعين عليك القيام به لتنظيم دروبوكس.