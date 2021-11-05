مكافأة 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن مجموعة «داركسايد»

الشارقة - اميمة ياسر - اتهمت أمريكا مجموعة الهاكرز الموجودة في روسيا، بالوقوف خلف هجمات استهدفت في الأشهر الأخيرة شبكة أنابيب المشتقات النفطية المكررة الرئيسية في الولايات المتحدة، وتعتبر برامج الفديات المالية هي عمليات ابتزاز يمارسها قراصنة إنترنت يستغلّون ثغرة أمنية في الشبكات، إذ يقتحمون هذه الشبكات ويشفرون بياناتها ثم يطالبون أصحابها بفدية مالية مقابل إعادة تشغيل الشبكة.

ورصدت الولايات المتحدة الأمريكية، مكافأة قيمتها 10 ملايين دولار، لمن يدلي بمعلومات عن مجموعة من الهاكرز المعروفين باسم «داركسايد»، وهم مختصون بالقرصنة الإلكترونية المتخصصة ببرامج الفديات المالية، بحسب موقع البيان.

ومن جانبها، ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها، أنها عرضت هذه المكافأة، من أجل منع مجرمي الإنترنت من استغلال ضحايا برامج الفدية في جميع أنحاء العالم

كما عرضت واشنطن مكافأة ثانية قدرها خمسة ملايين دولار لمن يزودها بمعلومات عن أي شخص يحاول المشاركة في مجموعة «داركسايد».

واستهدفت مجموعة «داركسايد»، شبكة الأنابيب النفطية وشركة لتعليب اللحوم ونظام البريد الإلكتروني لدى «مايكروسوفت إكستشنج»، وتتكون مجموعة الهاكرز من مجرمي إنترنت يتسللون إلى أنظمة شركات موجودة في الغرب ويستولون على بياناتها.

590 مليون دولار هو مبلغ دفع الشركات للفدية

كانت السلطات الأمريكية قد تلقت في العام الجاري بلاغات عن دفع 590 مليون دولار من مقابل الفدية، أي أكثر بنسبة 42% من إجمالي مدفوعات الفديات المعلنة من جانب المؤسسات المالية في العام الماضي، وتواجه الشركات والمؤسسات ضغوطًا شديدة لدفع المبلغ المطلوب من أجل تمكينها من الوصول إلى بياناتها.