شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: Meta ستواصل استخدام ميزة التعرف على الوجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلن فيس بوك أنه سيغلق أنظمة التعرف على الوجه، ولكن الآن، قالت شركة Meta الأم للشبكة الاجتماعية إنها ستستخدم نفس النظام لمنتجاتها metaverse.

وتستكشف Meta بالفعل طرقًا لدمج القياسات الحيوية في أعمالها metaverse الناشئة، والتي تهدف إلى بناء محاكاة افتراضية قائمة على الإنترنت حيث يمكن للأشخاص التفاعل كأفاتار، وفقًا لتقارير Recode.

وقال"جايسون جروس، المتحدث باسم ميتا لموقع Recode : "نعتقد أن هذه التكنولوجيا لديها القدرة على تمكين حالات الاستخدام الإيجابي في المستقبل التي تحافظ على الخصوصية والتحكم والشفافية، وهو نهج سنستمر في استكشافه بينما نفكر في كيفية خدمة منصات وأجهزة الحوسبة المستقبلية لدينا على أفضل وجه لاحتياجات الناس ".

ووفقًا للتقرير، ستستمر Meta في استخدام مجموعة متنوعة من أدوات القياسات الحيوية، بما في ذلك DeepFace، وهي تقنية ذكاء اصطناعي تتطابق مع قوالب الوجه التي تم إنشاؤها بواسطة نظام التعرف على الوجه على فيس بوك مع صور المستخدم.

ويستخدم فيس بوك Face Recognition لتحليل الصور ومقاطع الفيديو التي تعتقد الشركة أن المستخدم موجود فيها على فيس بوك وقد حل محل إعداد "علامة الاقتراح" على الشبكة الاجتماعية.

وأصبح التعرف على الوجه متاحًا على فيس بوك منذ عام 2011، وقام فيس بوك بتشغيل الميزة تلقائيًا لأكثر من 500 مليون شخص في الوقت الذي ظهرت فيه لأول مرة.

للتذكير، قام فيس بوك بتغيير اسم الشركة إلى Meta كجزء من تغيير العلامة التجارية الرئيسية، وقالت الشركة إنها ستشمل ما تفعله بشكل أفضل، لأنها توسع وصولها إلى ما وراء وسائل التواصل الاجتماعي إلى مجالات مثل الواقع الافتراضي (VR).