شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف يمكن أن تتبع شخص ما عبر خرائط جوجل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكنك تتبع شخص ما بسهولة بالغة على خرائط Google ولكن بإذن منه فقط، ولمتابعة الموقع المباشر لشخص ما، ستحتاج إلى مشاركته معك

وقال تقريرthesun التقنى قد ينطوي تتبع شخص ما دون إذنه باستخدام خرائط Google على نوع من انتهاك الخصوصية - لذلك لا نوصى بذلك، ولكن إذا كنت تحاول تتبع صديق شارك موقعه في الوقت الفعلي كما تفعل على WhatsApp، فإن خرائط Google تسمح بذلك بالتأكيد.

ولتتبع صديق، سيحتاج إلى القيام بأحد الإجراءات التالية:

كيفية مشاركة موقع خرائط جوجل على آيفون وآيباد

إذا كنت ترغب في المشاركة مع شخص لديه حساب Google ، فأضف عنوان Gmail الخاص به إلى جهات اتصال Google.

وافتح خرائط Google على جهازك، واضغط فوق صورة ملفك الشخصى، ثم اختر مشاركة الموقع، وبعد ذلك، اختر إضافة أشخاص، وحدد المدة التى تريد مشاركة موقعك فيها، ثم انقر فوق جهة اتصال واحدة أو أكثر.

قد تحتاج إلى منح إذن لمشاركة جهات الاتصال مع خرائط Google في هذه المرحلة، ثم اضغط على مشاركة.

وإذا لم يكن لدى الشخص حساب Google، فيمكنك مشاركة رابط الموقع من جزء إضافة أشخاص من العملية المذكورة أعلاه، يمكنك إرسال هذا الرابط عبر iMessage أو تطبيق دردشة مختلف.

كيفية مشاركة موقع خرائط جوجل على أندرويد

لمشاركة موقعك مع جهة اتصال Google، انتقل إلى خرائط Google واضغط على صورة ملفك الشخصى، ثم اختر مشاركة الموقع وإضافة أشخاص وضبط وقت المشاركة ثم اختر جهة اتصال.

إذا لم يكن لدى الشخص الآخر حساب Google ، فستحتاج إلى اختيار رابط مشاركة الموقع من قسم إضافة أشخاص.

ويمكنك الضغط فوق نسخ إلى الحافظة وإرسال هذا الارتباط عبر تطبيق مراسلة أو عبر البريد الإلكترونى.

كيفية مشاركة موقع خرائط جوجل على جهاز الكمبيوتر

للأسف، من الممكن فقط مشاركة موقعك المباشر باستخدام جهاز محمول، ولكن لا يزال بإمكانك عرض موقع شخص آخر على إصدار سطح المكتب من خرائط، ويمكنك التوقف عن مشاركة موقعك مع شخص ما عبر سطح المكتب أيضًا.