شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تحذر مستخدمي "ويندوز 11" من بعض مشاكل النظام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت شركة مايكروسوفت مستخدمي Windows 11 من أن القليل من الميزات الموجودة في نظام التشغيل الجديد تفشل في التحميل، وبحسب الشركة لا يمكن تحميل مميزات Windows 11 مثل "أداة Snipping Tool ولوحة المفاتيح التي تعمل باللمس ولوحة الرموز التعبيرية وغيرها بشكل صحيح بسبب انتهاء صلاحية الشهادة.

وقد انتهت صلاحية الشهادة في 31 أكتوبر، فيما قامت الشركة بطرح تصحيح لإصلاح المشكلة ولكنه متاح حاليًا في المعاينة، مما يعني أنه يتعين على المستخدمين تنزيل التصحيح يدويًا وتثبيته على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم.

ووفقًا للشركة، سيعمل التصحيح KB5006746 على إصلاح Touch Keyboard و Voice Typing و Emoji Panel جنبًا إلى جنب مع واجهة مستخدم Input Method Editor وأقسام Getting Start and Tips في نظام التشغيل.

ولتنزيل التصحيح، يمكن للمستخدمين الانتقال إلى قسم Windows Update في الإعدادات، ولا يحل تصحيح Windows 11 مشكلة أداة Snipping Tool ولهذا شاركت الشركة حلاً بديلًا.

حيث قالت "للتخفيف من المشكلة باستخدام أداة القصاصة، استخدم مفتاح Print Screen على لوحة المفاتيح والصق لقطة الشاشة في المستند، يمكنك أيضًا لصقها في برنامج الرسام لتحديد القسم الذي تريده ونسخه ".

ويخضع نظام التشغيل الجديد لشركة Microsoft للتدقيق منذ طرحه رسميًا الشهر الماضي، فبعد فترة وجيزة من الإصدار، بدأ المستخدمون في الإبلاغ عن مشكلات الأداء في أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم.

وقد تم الاعتراف بالمشكلة من قبل صانع معالجات الكمبيوتر AMD. كشفت الشركة أنه بعد تثبيت Windows 11، زاد زمن انتقال ذاكرة التخزين المؤقت L3 المقاسة والوظيفية على عدد قليل من معالجاتها بمقدار ثلاثة أضعاف.