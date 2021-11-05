شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تكشف عن مئات الاحتمالات لفشل تلسكوبها بعد إنفاقها 10 مليار فى بناءه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت ناسا، أن هناك 344 طريقة يمكن أن يفشل بها تلسكوب جيمس ويب المنتظر في الفضاء قريبا، الذي يبلغ وزنه ستة أطنان وسيدور على بعد 930 ألف ميل من الأرض، وذلك على الرغم من أنه أكبر وأغلى تلسكوب فضائي قامت انشأته ناسا على الإطلاق، وسيتعمق في الكون أكثر من التلسكوب السابق له "هابل".

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) الذي تبلغ قيمته 10 مليارات دولار هو أيضًا الأكثر تعقيدًا بالنسبة لوكالة الفضاء الأمريكية، مما يعني أنه لا يزال هناك الكثير من المشكلات المحتملة حتى عندما يتم إطلاقه أخيرًا الشهر المقبل.

وقالت وكالة الفضاء الأمريكية، بعد حوالي 28 دقيقة من الاطلاق، سينفصل تلسكوب JWST عن مركبة الإطلاق الخاصة به، ويبدأ أعقد تسلسل من عمليات النشر التي تمت محاولة تنفيذها في مهمة فضائية واحدة.

وفقًا لمايك مينزل، مهندس أنظمة مهام ويب الرئيسي في مركز جودارد لرحلات الفضاء التابع لناسا في ماريلاند، "هناك 344 عنصرًا ذات نقطة فشل مفردة في المتوسط''، والذي قال إن ما يقرب من 80% من هذه العناصر مرتبطة بالنشر.

كما تم بناء JWST بواسطة شركة Northrop Grumman، مع اكتمال التجميع والاختبار النهائي في أغسطس في مصنع الشركة المصنعة للفضاء في ريدوندو بيتش بكاليفورنيا.

ويعد أحدث مرصد فضائي، وهو مشروع مشترك بين وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية ووكالة الفضاء الكندية (CSA)، ووصفه مدير ناسا بيل نيلسون بأنه إنجاز هائل، تم بناؤه لتغيير نظرتنا للكون وتقديم علوم مذهلة.

ويحمل المرصد مجموعة من أحدث الكاميرات وأجهزة قياس الطيف والفقرات وأكبر مرآة فلكية يتم إرسالها إلى الفضاء على الإطلاق.