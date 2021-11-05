شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني ايه.. بوينج تحصل على الضوء الأخضر لإطلاق 147 قمراً صناعياً لتوفير الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت شركة بوينج Boeing موافقة لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) للبدء في إنشاء كوكبة من الأقمار الصناعية عبر الإنترنت في مدار الأرض، حيث سيتم إطلاق وتشغيل 147 قمرا صناعيا لتوفير إنترنت عالي السرعة عريض النطاق في جميع أنحاء العالم، وتخطط شركة بوينج لنشر 132 جهازًا على ارتفاع 656 ميلًا فوق سطح الأرض، في حين أن الباقي سيكون غير ثابت بالنسبة للأرض ويقع على ارتفاع يزيد عن 27000 ميل فوق السطح أثناء تتبع دوران الكوكب.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قوبل التماس شركة بوينج إلى لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) بردود من شركة SpaceX التابعة لإيلون ماسك، والتي قالت إنها تمثل خطرًا واضحًا من التداخل الضار على الأنظمة الأخرى.

ومع ذلك، يمكن أن تتفوق كوكبة Boeing على Starlink من SpaceX في أن أقمارها الصناعية معدة للبث في النطاق V، وهو طيف لاسلكي عالي التردد يشير إلى ترددات تتراوح من 40 إلى 75 جيجاهيرتز.

تستخدم Starlink نطاقات Ka- و Ku-، والتي تستخدمها شركات الطيران التجارية للوصول إلى الإنترنت على متن الطائرة التي تتراوح تردداتها من 12 إلى 18 جيجا هرتز.

وستعمل بوينج أيضًا في كل من المدار الأرضي المنخفض والمدار الأرضي المتوسط​​، في حين أن أقمار SpaceX تقع فقط في مدار أرضي منخفض.

وقالت بوينج في بيان "تتوقع بوينج مستقبلاً متعدد المدارات لتقنيات الأقمار الصناعية"، مضيفة، "مع تزايد الطلب على الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، سيكون التنوع مطلوبًا عبر الأنظمة والترددات المدارية لتلبية متطلبات العملاء الفريدة".

كما أنه وفقًا لبوينج، فإنها تخطط أولاً لخدمة المستخدمين في الولايات المتحدة وبورتوريكو وجزر فيرجن الأمريكية قبل توسيع نطاق انتشارها عالميًا.