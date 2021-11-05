شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر سيتيح للمستخدمين الاستماع إلى Spaces بدون امتلاك حساب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح تويتر خلال الشهر الماضي تحديثا يسمح لمضيفي دردشات Twitter Spaces بتسجيل عمليات البث الخاصة بهم ومشاركتها، ومن خلال القدرة على تسجيل Spaces ومشاركتها عبر النظام الأساسي، يمكن للمضيفين توسيع قيمة عملهم إلى ما بعد اللحظة التي يكون فيها الفضاء مباشرًا.

والآن، ستسمح منصة التدوين المصغر لأي شخص بالاستماع إلى صوت Spaces دون تسجيل الدخول، حيث ستسمح الميزة الجديدة للمضيفين والمستمعين بإرسال رابط مباشر إلى البث الصوتي Spaces.

ويمكن لأولئك الذين ليس لديهم حساب Twitter أيضًا الاستماع إليه على الويب دون تسجيل الدخول، وعلى الرغم من أن المستمعين الذين ليس لديهم حساب لن يتمكنوا من المشاركة، فإن الميزة ستمنح وصولاً أوسع للمضيفين.

وقد أطلقت Twitter خدمتها المنافسة في Clubhouse العام الماضي، ومنذ ذلك الحين، قامت الشركة بتنفيذ العديد من التحديثات من أجل تحسين تجربة المستخدم لها، ويمكنك بدء بث صوتي على النظام الأساسي من خلال الانتقال إلى قسم Spaces على تطبيق Twitter لنظامي iOS و Android.

ولإنشاء Spaces Recording، تحتاج إلى التبديل إلى "مساحة التسجيل" قبل إطلاق مساحة جديدة. سيرى جميع المشاركين رمز تسجيل يظهر عند دخولهم إلى المساحة يشير إلى أنه يتم تسجيل

وبمجرد انتهاء Spaces، سيتمكن المضيفون من الوصول إلى التسجيل الكامل لمدة 30 يومًا بعد البث الأولي، حيث يمكنهم مشاركته أو التغريد عليه، وسيكون لدى المستمعين أيضًا القدرة على تشغيل أي مساحة مسجلة مباشرة من الجدول الزمني الخاص بهم، بالإضافة إلى مشاركة المساحات المسجلة عبر شبكاتهم.

ويمكن للمضيفين حذف تسجيل Spaces في أي وقت، ومع ذلك، سيظل Twitter يحتفظ بملف بيانات له لمدة 30-120 يومًا للتحقق من وجود أي محتوى مسيء أو بغيض.