شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تسهل على المستخدمين نسخ ولصق النصوص عبر الأجهزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت مايكروسوفت في طرح تحديث جديد لتطبيق لوحة المفاتيح Swift Key مع ميزة مزامنة الحافظة السحابية، حيث تتيح الحافظة السحابية الجديدة للمستخدمين نسخ النص ولصقه بين أجهزة Android و Windows.

ويتوفر الإصدار 7.9.0.5 من SwiftKey Keyboard الآن لأجهزة أندرويد عبر متجر Google Play، ولاستخدام الميزة الجديدة، سيحتاج المستخدمون إلى تعيين SwiftKey كتطبيق لوحة المفاتيح الافتراضي وتثبيت أحدث إصدار.

وبمجرد التثبيت، يمكن للمستخدمين الآن نسخ النص ولصقه بين Android و Windows والعكس صحيح، وسيحتاج المستخدمون أيضًا إلى جهاز يعمل بنظام Windows يعمل بتحديث Windows 10 October 2018 أو أحدث.

كما ذكرنا سابقًا، يتم طرح التحديث حاليًا على إصدار Android من لوحة المفاتيح ولا توجد كلمة رسمية من الشركة حول إضافة نفس الإصدار إلى إصدار iOS، ويتم إيقاف تشغيل الميزة افتراضيًا وسيحتاج المستخدمون إلى تمكينها يدويًا لاستخدام الميزة.

خطوات لتمكين ميزة الحافظة السحابية من SwiftKey

لتمكينه، افتح إعدادات تطبيق لوحة المفاتيح وانقر على خيار الإدخال الغني. ثم اضغط على الحافظة وقم بتمكين مزامنة سجل الحافظة على السحابة، هذا كل شيء، تم تمكين مزامنة السحابة للحافظة الآن.

وعلى جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows، توجه إلى الإعدادات -> النظام -> الحافظة -> التبديل في سجل الحافظة - تشغيل المزامنة عبر الأجهزة.