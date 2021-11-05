شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تختبر ناسا عربتها الجوالة الصغيرة المستقلة قبل مهمة القمر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبلغ مساحة مركبة المثابرة التابعة لوكالة ناسا، والتي تتدفق حاليًا عبر سطح المريخ، في حجم سيارة صغيرة ، ولكن وكالة الفضاء حولت اهتمامها مؤخرًا إلى تطوير عربة جوالة أصغر حجمًا بحجم صندوق الأحذية تخطط لإرسالها إلى القمر في مهمة Artemis القادمة.

ووفقا لموقع digital trend التقنى يعمل فريق في مختبر الدفع النفاث (JPL) التابع لناسا على مشروع الاستكشاف الروبوتى الموزع التعاونى المستقل (CADRE) لتطوير المركبة الجوالة الصغيرة .

كما يوحي اسم المشروع، تكمن الفكرة فى نشر مجموعة من هذه المركبات الصغيرة، كل منها مدعوم ببرمجيات تمكنهم من العمل معًا، ويمكن أن تشمل المهام رسم خرائط لأجزاء غير مستكشفة من سطح القمر فى صورة ثلاثية الأبعاد باستخدام كاميرا استريو مدمجة، مع وجود العديد من المركبات الجوالة القادرة على إكمال المهمة بسرعة أكبر بكثير من مركبة واحدة أكبر تقوم بنفس النشاط. لا تتخلى ناسا عن تصميم العربة الجوالة الأكبر، مع ذلك، مشيرة إلى أن كلا النوعين مفيدان لأنواع مختلفة من المهام.

واختبر مختبر الدفع النفاث مؤخرًا مجموعة من المركبات الجوالة الصغيرة على تربة قمرية محاكاة في مختبر ناسا جلين SLOPE (عمليات محاكاة القمر) أثناء عملهم على تصميم مركبة يمكنها التعامل بشكل مريح مع الأماكن التي يصعب الوصول إليها مثل الحفر والكهوف. يمكنك مشاهدة العربة الجوالة وهي تعمل في الفيديو أدناه.

Alex Schepelmann ، كبير خبراء الروبوت في SLOPE في NASA Glenn: "قال لقد اختبرنا جر العجلات في ظروف مختلفة" .

وتم أيضًا اختبار عجلات العربة الجوالة لمعرفة ما إذا كان بإمكانها التعامل مع الصخور القمرية الكبيرة وتسلق منحدرات الأسِرَّة المائلة التي تحاكي تلال سطح القمر .

واستخدم فريق SLOPE أيضًا معدات التصوير العلمي لمعرفة مقدار انزلاق العجلة الذي حدث في تربة القمر المحاكاة. قد يؤدي حدوث انزلاق كبير جدًا إلى منع المركبة الجوالة من تحديد موقعها بدقة أثناء محاولتها اتباع مسار عبر سطح القمر.

وأوضح شيبيلمان: "إذا انزلقت العجلة ، فقد تعتقد المركبة الجوالة أنها قطعت مسافة أبعد مما قطعته بالفعل ، لأن تقنية GPS لم يتم تطويرها بعد للقمر". لتتبع تحديد المواقع ، سيستخدم برنامج CADRE بيانات من وحدة قياس بالقصور الذاتي وكاميرا استريو ومستشعر للشمس .

وتتمثل الخطة الحالية في إرسال مركبة CADRE إلى القمر كدليل تقني على مركبة هبوط روبوتية تجارية خلال السنوات الخمس المقبلة كجزء من مبادرة خدمات الحمولة القمرية التجارية التابعة لناسا.

كما تخطط ناسا أيضًا لإرسال العديد من المركبات الجوالة الأخرى إلى القمر في السنوات القادمة. سوف يستكشف VIPER ، الذي يبلغ حجم عربة الجولف تقريبًا ويتميز بعجلات بقضبان مماثلة لتلك الموجودة في عربة CADRE الجوالة ، سطح القمر بحثًا عن الجليد والموارد الأخرى في وقت مبكر من عام 2023.

وتريد وكالة الفضاء أيضًا إرسال عربة قمرية مصممة حديثًا يديرها الإنسان من أجل مهمة رائد الفضاء التالية إلى القمر ، والتي من المقرر حاليًا أن تكون في عام 2024 ، على الرغم من أن هذا التاريخ يبدو أنه من المحتمل أن يتأخر .