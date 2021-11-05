شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاشة HUAWEI MateView.. أفضل خيار للشاشات المستقلة لعام 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل الكثير منا خلال هذه الأيام على الحواسب المحمولة والأجهزة اللوحية وحتى الهواتف الذكية، حيث يأتي التصميم والوزن الخفيف لهذه الأجهزة بالعديد من الفوائد، ولكنه يترك عائق حاسمًا وهو حجم الشاشة والذي بإمكانه تعزيز عاملي الفاعلية والانتاجية بشكل أكبر، ومن أجل هذا تنتظرك تجربة أكثر ثراءً مع أفضل الشاشات المستقلة في 2021 وهي شاشة HUAWEI MateView والتي ستغير تجربتك في استخدام الشاشات بغض النظر عما إذا كنت تود مشاهدة الأفلام أو القيام بالكثير من الكتابة للعمل أو إنشاء محتوى فيديو ، فإنه ينبغي عليك اكتشاف شاشة HUAWEI MateView.

تتميز شاشة Huawei MateView بالعمل مع خيارات الألوان المتعددة وبدقة 4K، بالإضافة إلى شاشة مقاس 28.2 بوصة بألوان مذهلة مع القدرة على تقديم رسومات تفصيلية أقرب إلى الحقيقة مع مساحة كبيرة من الوضوح وذلك بجودتها الممتازة. إن شاشة HUAWEI MateView هي أداة شاملة لعرض المحتوى، تمنحك تفاصيل نابضة بالحياة حتى تلك التي لا تستطيع العين رؤيتها.

هذا وأصبحت الشاشات جزءًا أساسيًا من أي جهاز كمبيوتر، فا بينما كانت في البداية مجرد شاشة عرض بسيطة لعرض المعلومات، سمحت التقنيات الحديثة بالتطور والوصول إلى شيء أكثر ابتكارًا لذا فإن شاشةHUAWEI MateView تركز بشكل خاص على تصميمها دون المساومة على الجودة مما أدى إلى تقديم تجربة عرض استثنائية مع جماليات وأداء ممتع.

واستمرارًا في تحسين الاتصال والتعاون السلس بين الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والشاشات المستقلة ، عززت هواوي قدراتها من خلال إعداد شاشة منفصلة يمكنها الاتصال بجهاز الكمبيوتر اللوحي HUAWEI MatePad Pro مقاس 12.6 بوصة وجهاز كمبيوتر محمول متوافق في نفس الوقت، مما يقدم تجربة مكتبية ذكية تعزز القدرات التعاونية بين الأجهزة المختلفة التي توفرها مجموعة Huawei الفائقة و التي تختصر الطرق المختلفة لتتفاعل مع جهازك اللوحي والكمبيوتر المحمول في نفس الوقت لمضاعفة إنتاجيتك وإبداعك بلا شك.

كما يمكن للمستخدمين أيضًا استخدام HUAWEI MateView كشاشة ممتدة أثناء الاتصال بجهاز كمبيوتر محمول مثل HUAWEI MateBook D15 بمجرد عرض الشاشة أو توصيلها، بالإضافة إلى إمكانية التحكم في الجهاز اللوحي والكمبيوتر والتطبيقات باستخدام لوحة مفاتيح وماوس متصلان على الشاشة.

ولا تتوقف امكانيات هذه الشاشة الثورية عند هذا الحد، بل ويمكنك توصيل هاتفك الذكي من هواوي بشاشة Huawei MateView بنقرة واحدة، عبر قيام المستخدمين بإنشاء اتصال عن طريق النقر على قائمة الشاشة لتنشيط وضع سطح المكتب لتمكين الاتصال الدقيق بين هاتفك الذكي وشاشة HUAWEI MateView التي لا تسمح فقط بالانتقال من الشاشة الصغيرة إلى الشاشة الكبيرة، ولكنها تتيح لك أيضًا تغيير التركيز من محتوى الهاتف لمزيد من الإنتاجية.

وننتقل إلى تصميم الشاشة والذي لم يسبق له مثيل من قبل، إذ يبلغ سُمك الشاشة 9.3 مم فقط في أنحف نقطة، ويبلغ سمكها 13 مم فقط في أكثر نقطة سُمكًا. مع وجود حواف بحجم 6 مم فقط على الجوانب العلوية واليسرى واليمنى للشاشة ، و 9.3 مم على الحافة السفلية ، فإن نسبة الشاشة إلى الجسم تبلغ 94٪، مما يوفر تصميمًا فائق النحافة لا مثيل له. في الوقت نفسه، تسمح استراتيجية الحواف الضيقة إلى حد كبير بتأثير مرئي أعلى وأوضح ، وهو أمر رائع لم يتوفر من قبل.

وتأتي شاشة HUAWEI MateView مزودة بسماعتين من طراز رفيع يدعمان الحد الأقصى لمقدار الوزن 75 ديسيبل والحد الأقصى لحجم الصوت الفعال 78 ديسيبل. وبصرف النظر عن وجود تصميم أحادي ونحيف، تقدم الشاشة مجموعة متنوعة من المنافذ من خلال أول محول طاقة USB-C ، يحل بشكل فعال جميع صعوبات الحصول على كابلات متعددة بكابل واحد فقط، حيث يمكنك نقل البيانات بالإضافة إلى اسهامات الشاشة والشحن من خلال استخدام كابل واحد.

وتأتي HUAWEI MateView بتصميم Huawei Smart Bar ، وهو أول إستراتيجية OSD تعمل باللمس على الشاشة، والتي تزيل الأزرار المالية ذات المسافات البادئة على الشاشات الكلاسيكية لإنشاء محاولة متماسكة على شريط اللمس. من الآن فصاعدًا، توفر الشاشة اختصارات لوظيفتين مشتركتين ؛ يمكن للتمرير بإصبع واحد لشريط HUAWEI الذكي الذكي تكوين المعادل والسماح للمستخدم بالتمرير لأعلى بإصبعين من شريط HUAWEI الذكي الذكي للتبديل بسرعة بين أصول الإدخال ، مما يحسن بشكل كبير من قابلية تشغيله.

إذا كنت تبحث عن شاشة ثورية، فإن HUAWEI MateView الحديثة تمامًا هي أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا، ومع إطلاقها في مصر، فإنها تقدم تجربة عرض لاسلكية مستقلة بألوان دقيقة حقيقية تدعم مجموعة واسعة من المميزات الذكية، وهو ما يمكّنها من إعادة تعريف مفهوم الأجيال القادمة من الشاشات الذكية المستقلة.



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