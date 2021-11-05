شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تخطط لجعل البحث في Drive أسرع وأسهل.. اعرف ازاي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمتلك جوجل بالفعل العديد من خيارات بحث واسعة النطاق لـ Drive، لكن الشركة طورت ميزة بحث جديدة في الاعتبار لتحسين البحث ومساعدة الأشخاص في العثور بسهولة على الملفات الدقيقة في Google Drive.

حيث يشير تقرير Verge إلى أن الشركة بدأت بالفعل في الاستعداد لاختبار فلتر بحث جديد يسمى "رقائق تصفية البحث" أو Search filter chips، حيث سيضيف عامل تصفية البحث الجديد عن شريحة البحث مجموعة جديدة من الخيارات أعلى واجهة Google Drive مما يمنح المستخدمين خيار تضييق نطاق البحث بناءً على نوع الملف وتاريخ التعديل الأخير والمستخدمين المرتبطين بملف معين.

وكما ذكرنا، يحتوي Google Drive بالفعل على ملفات بحث تتيح للمستخدمين خيار تحديد بحثهم بناءً على الكلمة والتاريخ والوقت والاتصال والمزيد، ومع ذلك، فهي مخفية داخل شريط البحث ومطلوبة، وتتوفر رقائق التصفية الجديدة بسهولة أكبر ويمكن الوصول إليها للمستخدمين وتوفر خيارات تصفية بحث أكثر شمولاً.

ولهؤلاء غير المدركين، تمت إضافة شريحة تصفية البحث المماثلة إلى Gmail العام الماضي ونتوقع أن نرى تطبيقًا مشابهًا على Google Drive أيضًا، وفي الوقت نفسه، إذا كنت تخطط لتجربة شرائح تصفية البحث الجديدة هذه، وقد أبلغت The Verge أيضًا أن الميزة سيتم طرحها في النهاية لمستخدمي Google Workspace بما في ذلك مستخدمي G Suite Basic و Business.