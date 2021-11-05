علوم وتكنولوجيا

بالفيديو: “درون” بتقنيات فريدة ومزودة بكاميرات عالية الدقة.. وهذا سعرها

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 5 نوفمبر 2021 01:10 مساءً - منذ دقيقتين

طائرة مسيرة

أعلنت شركة “دي جي آي” الصينية عن إطلاق طائرة جديدة دون طيار أطلقت عليها اسم “Mavic 3″، مزودة بكاميرات عالية الدقة.

ويبلغ ثمن الطائرة خمسة آلاف دولار، وتتميز هذه الطائرة بقدرتها على تصوير 50 صورة في الثانية، ما يسمح بتسجيل فيديو عالي الدقة، بحسب ما ذكر موقع “theverge”.

وأصدرت الشركة نسخة ثانية من الطائرة الجديدة بنصف السعر تقريبا، وتحتوي تقنيات أقل نسبيا.

وكلتا الطائرتين قادرتان على تصوير لقطات فيديو بدقة تصل إلى 4k، بالإضافة إلى صور ثابتة بدقة 20 ميغا بيكسل.

وتتميز كاميرا الطائرتين بعدسة تصل إلى 24 ملم وقدرة على التكبير تصل إلى 24 مرة.

ولدى كلتا الطائرتين القدرة على النقل المباشر إلى هاتفك الذكي أو وحدة التحكم الخاص بك.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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