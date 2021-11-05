شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تستعد لإطلاق أول هاتف قابل للطي في عام 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد تطلق جوجل أول هاتف Pixel قابل للطي في عام 2022، بحسب تقارير 9to5Google، ويُقال إن الهاتف القادم يحمل الاسم الرمزي "Pipit" وقد يأتي مع نفس مستشعر الكاميرا مثل سلسلة Pixel 5.

ولن يستخدم الهاتف، وفقًا للتقرير، مستشعر Samsung GN1 في سلسلة Pixel 6، وبدلاً من ذلك، قد يحتوي على مستشعر IMX386 بدقة 12 ميجابكسل، ويمكن استخدام الكاميرا لجهاز استشعار واسع للغاية ويقال إنها تستخدم عندما يكون الهاتف مغلقًا.

أما المستشعرات الأخرى التي يُشاع أنها تأتي مع هاتف Pixel القابل للطي هي مستشعر ثنائي 8MP IMX355 - أحدهما سيتم تمييزه على أنه "داخلي" والآخر "خارجي"، وفي الماضي، استخدمت هواتف Pixel مستشعر IMX355 لكاميرا السيلفي.

ويُعتقد أن هاتين الكاميرتين ستضمنان أن هاتف البكسل القابل للطي سيكون قادرًا على التقاط صور سيلفي بنفس الجودة عند طيها أو فتحها، ومن غير المعروف حتى الآن ما إذا كان هاتف Pixel الجديد القابل للطي سيحتوي على مستشعر كاميرا أسفل الشاشة كما هو الحال في Galaxy Z Fold 3 أو نمط ثقب كما هو الحال في هواتف Pixel الحالية.

المواصفات المتوقعة لهاتف جوجل Pixel القابل للطي

تشير التقارير إلى أن الهاتف الذكي القابل للطي من جوجل سيتم تشغيله بواسطة مجموعة شرائح Tensor، ويمكن إقرانها بـ 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وقد توفر ما يصل إلى 512 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية.

ومن المحتمل أن تأتي جوجل مع عرض معدل تحديث يبلغ 120 هرتز مثل منافسيها، ولم تكشف الشركة رسميًا عن أي معلومات حول الجهاز القابل للطي القادم على الرغم من أن عملاق التكنولوجيا أكد اختبار نموذج أولي قابل للطي. وفقًا للتقارير عبر الإنترنت، أبرمت جوجل صفقة مع Samsung لشراء لوحات LTPO OLED للهواتف الذكية القابلة للطي، ويشاع أن الهاتف سيأتي بشاشة مقاس 7.6 بوصة بدقة 1768 × 2208 بكسل.