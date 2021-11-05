شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. 3 طرق لتعيين صورة مخصصة كخلفية لجهاز بلاى ستيشن PS4 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت ترغب في تغيير صورة الشاشة الرئيسية الافتراضية لجهاز PS4، فهناك بعض الخطوات البسيطة التي يمكنك من خلالها استبدال صورة الخلفية لشاشة PS4 الرئيسية بأي شيء تريده، سواء إضافة صورتك الخاصة أو تنزيل صورة عبر الإنترنت، وهنا نقدم لك هذه الخطوات وفقا لما ذكره موقع "business insider".

بغض النظر عن الصورة التي تختارها لخلفية PS4 الخاصة بك، فإنه للحصول على أفضل النتائج، ستحتاج إلى استخدام صورة إما 1920 × 1080 بكسل أو 3840 × 2160 بكسل، والتي تتطابق مع الدقة ونسبة العرض إلى ارتفاع لجهاز PS4 أو PS4 Pro.

وهناك ثلاث طرق لتغيير خلفية PS4، حيث يمكنك نسخ الصورة إلى محرك أقراص USB ثم نقلها إلى وحدة التحكم الخاصة بك عبر USB، أو استخدام متصفح الويب على جهاز PS4 لتنزيل صورة من الويب، أو إرسال الصورة إلى جهاز PS4 الخاص بك باستخدام المراسلة داخل تطبيق PS على هاتفك.





طريقة تعيين الخلفية من USB1. ابدأ بحفظ الصورة التي تريد استخدامها في مجلد على جهاز الكمبيوتر، ثم ضعها على محرك أقراص USB.

2. ادخل محرك أقراص USB في جهاز PS4.

4. حدد السمات.

5. اضغط فوق تحديد سمة، ثم اختر مخصص.

7. اضغط فوق تحديد صورة.

8. اختر جهاز تخزين USB.

9. اختر الصورة التي تريد استخدامها من محرك أقراص USB.

10. إذا كنت تريد تكبير أحد التفاصيل في صورتك، فاستخدم العصا اليمنى للتكبير، وعندما تكون راضيًا عن النتيجة، حدد تطبيق.





طريقة تعيين الخلفية من متصفح الويب1. افتح تطبيق المتصفح على جهاز PS4.

2. استخدم المتصفح للعثور على الصورة التي تريد جعلها خلفية، أو استخدام البحث عن الصور من جوجل.

3. لن يسمح لك متصفح الويب الخاص بـ PS4 بحفظ الصورة، والحل هو الضغط على R3 لتكبير الصورة حتى تملأ الشاشة، ثم اضغط مع الاستمرار على زر المشاركة لمدة ثانية تقريبًا لالتقاط لقطة شاشة لهذه الصورة، والتي يتم تخزينها تلقائيًا على جهاز PS4 الخاص بك.

4. حان الوقت الآن لجعل هذه الصورة خلفية لك، فقط حدد الإعدادات.

5. حدد السمات ثم اختر تحديد الموضوع.

6. حدد "مخصص" ثم اختر "تحديد صورة".

7. حدد لقطة الشاشة في معرض الالتقاط الخاص بك واضغط فوق تطبيق.





طريقة تعيين الخلفية من من تطبيق PSNإذا كانت لديك صورة على هاتفك تريد إنشاء خلفيتها، فيمكنك إرسال الصورة بالبريد الإلكتروني إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك ثم نسخها إلى محرك أقراص USB، ولكن قد يكون من الأسهل استخدام المراسلة كطريقة لنقلها.

1. افتح تطبيق PS على هاتف iOS أو Android، إذا لم تكن تستخدم التطبيق بعد، فيمكنك تثبيت تطبيق PS، ثم تسجيل الدخول باستخدام معرف Playstation وكلمة المرور.

2. اضغط على أيقونة المراسلة في الجزء العلوي من الشاشة وحدد صديقًا.

3. في شاشة المراسلة، اضغط فوق رمز الصورة في الجزء السفلي (على يسار حقل النص) واختر الصورة من معرض الصور بهاتفك. ثم اضغط على إرسال.

4. في PS4، حدد الرسائل.

5. ابحث عن الرسالة التي أرسلتها للتو باستخدام تطبيق PS على هاتفك وحددها لجعلها في وضع ملء الشاشة.

6. اضغط على زر المشاركة لمدة ثانية لالتقاط لقطة شاشة.

7. الآن اجعل هذه الصورة الخلفية، حدد الإعدادات.

8. حدد السمات ثم اختر تحديد الموضوع.

9. حدد "مخصص" واختر "تحديد صورة".

10. حدد لقطة الشاشة في معرض الالتقاط الخاص بك واضغط فوق "تطبيق".