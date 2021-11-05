شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 3 أسباب تجعل Facebook / Meta يغلق نظام التعرف على الوجوه..اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة Meta ، الشركة الأم الجديدة لـ Facebook ، الثلاثاء الماضى أن Facebook سوف تلغي نظام التعرف على الوجوه في الأسابيع المقبلة، ويستفيد أكثر من ثلث مستخدمي Facebook المنتظمين من ميزات التعرف على الوجوه ، لذلك سيؤثر هذا التغيير على عدد من الأشخاص، وفقا لتقرير digital trend التقنى.

وإذا كان المستخدمون "مشتركين" حاليًا في إعداد التعرف على الوجوه ، فسيتم حذف القوالب المستخدمة لتحديد كل مستخدم، ولن يكون هناك مزيد من التعرف التلقائي على الوجه في الصور أو مقاطع الفيديو أيضًا. وهناك مجال آخر سيؤثر عليه هذا وهو النص البديل التلقائى أو AAT ، والذي يستخدم لوصف الصور للأشخاص ضعاف البصر أو المكفوفين، وبمجرد اختفاء نظام التعرف على الوجوه تكون كذلك القدرة على تحديد كل شخص في صورة باستخدام التعرف على الوجه. ونظرا لوجود فوائد تأتي من التعرف على الوجوه ، فلماذا تتخلص Meta منها؟ في الإعلان ، أشار جيروم بيسنتي ، نائب رئيس الذكاء الاصطناعي في Meta ، إلى "المخاوف المجتمعية المتزايدة ، خاصة وأن المنظمين لم يقدموا بعد قواعد واضحة".

هناك ثلاثة مجالات رئيسية للقلق هى كالتالى : 1 مشاكل خصوصية لقد حفظ Facebook "بصمات الوجوه" لمئات الملايين من المستخدمين ، ولن يكون الجميع سعداء بذلك ومنذ وقت ليس ببعيد قام Facebook بتسوية دعوى قضائية جماعية تم رفعها في عام 2015 تتعلق بمخاوف الخصوصية بشأن ميزة التعرف على الوجوه واقتراحات العلامات.

ونتيجة لذلك ، دفعت الشركة أكثر من نصف مليار دولار. كما أوقفت ميزة "اقتراحات العلامات" المربكة وأعادت تسميتها "التعرف على الوجوه" من أجل الوضوح ، بالإضافة إلى إضافة مكون اختيار واضح للتكنولوجيا التي أعيدت تسميتها. ولكن حتى مع هذه التغييرات في الخصوصية ، يبدو أن نظام التعرف على الوجه يمثل مشكلة أكثر مما يستحق - خاصة في الوقت الحالي ، عندما تحتل Meta مساحة بارزة في العناوين الرئيسية لممارساتها المشكوك فيها .

2 مخاوف الدقة والإنصاف وإذا شاهدت أي فيلم وثائقي حديث عن تحقيقات الشرطة ، فمن المحتمل أنك تدرك أن الشرطة تعتمد بشكل متزايد على وسائل التواصل الاجتماعي كأداة تحقيق ، بما في ذلك التعرف على الوجوه على Facebook.

يشعر العديد من النشطاء والمدافعين بالقلق من تأثير ذلك على المساواة والإنصاف والعدالة الشاملة. وبالتأكيد ، يمكن استخدام التعرف على الوجوه لحل الجرائم، ولكن يمكن استخدامه أيضًا لاتهام المحتجين السلميين وتحديد هويتهم كأداة للتمييز العرضي أو المتعمد (لأنه من المعروف أنه يعاني من مشاكل في الاعتراف غير الدقيق بـ BIPOC - السكان الأصليون من السود أو الأشخاص الملونون - الأفراد).

وحظرت سان فرانسيسكو استخدام أجهزة التعرف على الوجه من قبل الوكالات المحلية في عام 2019 ، لتصبح أول مدينة رئيسية في الولايات المتحدة تفعل ذلك ، كما فعلت ولاية مين .

لقد أحدث البرلمان الأوروبي أيضًا ضوضاء لهذا الغرض ، ونحن نشهد بشكل متزايد تضخمًا كبيرًا ضد التكنولوجيا محليًا ودوليًا.

3 القضايا التنظيمية واجه Facebook أيضًا مشكلات تنظيمية تتعلق بهذه التكنولوجيا، وفى عام 2018 بالاشتراك مع مجموعات المستهلكين الأخرى ، قدم مركز معلومات الخصوصية الإلكترونية شكوى إلى لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) بخصوص تقنية التعرف على الوجه في Facebook. وكما نعلم جميعًا ، فإن Facebook ليس غريبًا على FTC.

وفى منشور المدونة ، يقول Pesenti: "بالنظر إلى المستقبل ، ما زلنا نرى تقنية التعرف على الوجه كأداة قوية ، على سبيل المثال ، للأشخاص الذين يحتاجون إلى التحقق من هويتهم أو لمنع الاحتيال وانتحال الهوية. نعتقد أن التعرف على الوجه يمكن أن يساعد في منتجات مثل هذه مع الخصوصية والشفافية والتحكم ، لذلك عليك أن تقرر ما إذا كان يتم استخدام وجهك وكيف سنواصل العمل على هذه التقنيات وإشراك الخبراء الخارجيين .

ويشرح قائلاً: "كل تقنية جديدة تجلب معها إمكانات للمنفعة والقلق على حد سواء ، ونريد إيجاد التوازن الصحيح. في حالة التعرف على الوجه ، يجب مناقشة دوره طويل المدى في المجتمع علنًا ، وبين أولئك الذين سيتأثرون به أكثر من غيرهم. سنواصل الانخراط في تلك المحادثة والعمل مع مجموعات المجتمع المدني والمنظمين الذين يقودون هذه المناقشة .

ما الذي نخسره أو نكسبه؟ التغيير الكبير والأكثر وضوحًا هو أنه لن يتم التعرف على وجوه الأشخاص ووضع علامات عليها تلقائيًا في الصور ومقاطع الفيديو والذكريات ، على الرغم من أن وضع العلامات اليدوي سيظل متاحًا ويتم تشجيعه.

ولن ترى أيضًا العلامات المقترحة بعد الآن، وربما تكون الخسارة الأكثر وضوحًا هى للمستخدمين ضعاف البصر الذين لم يعد بإمكانهم الحصول على أسماء الأشخاص فى الصور من خلال النص البديل التلقائى. وعلى الرغم من أن التكنولوجيا ستستمر في العمل للنص على الرغم من حذف الأسماء.

لا يمثل أي من هذه الخسائر فادحة حتى إذا تم جمعها معًا ، وسيتم حذف نموذج التعرف على الوجوه لأولئك الذين اختاروا الاشتراك ، في حين أن أولئك الذين لم يختاروا الاشتراك مطلقًا لن يروا أى تغيير. ويبقى أن نرى ما إذا كان التعرف على الوجوه سيعود إلى Facebook ومتى وكيف سيعود ذلك، ولكن في الوقت الحالي ، سيشعر العديد من المستخدمين بمزيد من الأمان مع اختفاء التكنولوجيا بينما سيفقد الآخرون بعض الميزات والفوائد الرئيسية التي يتمتعون بها.