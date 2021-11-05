شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كاميرا arlo 2 الأمنية تعمل فى أى مكان ولا تحتاج إلى الواى فاى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك الكثير من الكاميرات الأمنية الذكية التى تعانى من أحد القيود الرئيسية وهى الحاجة إلى اتصال Wi-Fi ، إلا أن الجديد من كاميرا Arlo العودة 2 LTE لن تحتاج إلى واى فاى ،وفقا لتقرير digital trend التقنى .

وتم تصميم كاميرا الأمان الذكية هذه لمراقبة مواقع مثل منزل لقضاء العطلات أو موقع بناء بعيد حيث قد لا تكون شبكة Wi-Fi متاحة دائمًا، ويعمل من خلال خطة البيانات الخلوية 4G LTE لتوفير اتصال مستمر دون انقطاع.

كما يتم تشغيل Arlo Go 2 بواسطة بطارية قابلة للتبديل وقابلة لإعادة الشحن تلغي الحاجة إلى الأسلاك والأسلاك، وهذا يجعلها مثالية لعمليات التثبيت البعيدة ، مما يسمح لك بإخفاء كاميرا الأمان بشكل أكثر فعالية بعيدًا عن الأنظار. كما أن لديها تصميم مقاوم للطقس مما يعنى أنه يمكن أن يعمل بشكل جيد خارج منزلك كما هو الحال فى الداخل.

وإذا لم يكن لديك اشتراك Arlo Secure ، فيمكنك تخزين اللقطات محليًا على الجهاز لمراجعتها لاحقًا، ويعني استخدام بطاقة microSD أنه يمكنك تخزين الكثير من اللقطات قبل حذفها لتغطية جديدة - وهو أمر مثالي إذا كنت ستبتعد عن موقع لفترة طويلة. ويتضمن Arlo Go 2 صوتًا ثنائي الاتجاه بحيث يمكنك سماع الزائرين والتحدث إليهم بجودة صوت واضحة، كما إنه مثالي لمساعدة الضيوف في الإقامة فى المنزل لقضاء العطلات إذا قمت بتأجيره من خلال Airbnb أو خدمة أخرى ، وعلى سبيل المثال يمكنك أيضًا الحصول على مزيد من التفاصيل فى الليل بفضل مصباح الكشاف المدمج .

وتقوم الكاميرا بالتدفق والتسجيل بدقة 1080 بكسل، وتستخدم مجال رؤية بزاوية 130 درجة، لتمكنك من رؤية المزيد من ممتلكاتك، وإذا رأيت شخصًا يتجول في الأرجاء ولم تتم دعوته، يمكنك إطلاق صفارة إنذار لإخافة دخيل بعيدًا، وإذا صادفت وضع الكاميرا في غير مكانها (أو ربما تخفيها جيدًا) ، يمكن أن يساعدك تحديد موقع GPS في تحديد موقع الجهاز.

وتتضمن كل عملية شراء لـ Go 2 نسخة تجريبية مدتها ثلاثة أشهر لـ Arlo Secure ، كما توفر خدمة الاشتراك هذه تخزينًا سحابيًا متجددًا لمدة 30 يومًا وإشعارات مخصصة وميزة Arlo للاستجابة للطوارئ على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

كما سترسل هذه الميزة النار أو الشرطة أو المستجيبين للطوارئ إلى موقع الكاميرا بلمسة واحدة فقط. ويتوفر Arlo Go 2 في جميع أنحاء البلاد بدءًا من اليوم من خلال Verizon مقابل 250 دولارًا ، مع دخول شركاء إضافيين في اللعب العام المقبل .