شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رفض شكوى بلو أوريجن بشأن عقد مركبة الهبوط على سطح القمر لسبيس إكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

فشلت Blue Origin في الدعوى القضائية التي رفعتها ضد وكالة ناسا بشأن عقد مركبة الهبوط على سطح القمر الخاصة لشركة SpaceX. ذكرت CNBC أن محكمة المطالبات الفيدرالية قد حكمت ضد Blue Origin ، ورفضت مطالبات الشركة وفقا لما نقله موقع Engadget.

كانت قضية Blue Origin تدور حول اتهامات ناسا تجاهلت "متطلبات سلامة الطيران الرئيسية" عند تسليم نظام الهبوط البشري إلى SpaceX.

سيكون الرأي متاحًا للجمهور في وقت ما بعد 18 نوفمبر ، حيث من المتوقع أن يقدم كلا طرفي الدعوى التنقيحات. علقت وكالة ناسا عمل سبيس إكس بعد الدعوى القضائية ، لكن الجهود يجب أن تستأنف في الثامن من (نوفمبر).

طعنت Blue Origin سابقًا في العقد من خلال مكتب المساءلة الحكومية فقط ليتم رفضها في يوليو ، مما دفع جماعة جيف بيزوس للرد بدعوى قضائية. حتى أن الشركة حاولت تخفيض سعر سبيس إكس بعرض ملياري دولار ، مجادلة في ذلك الوقت بأن ناسا قد منحت عقودًا تاريخيًا لعدة شركاء للتأكد من إطلاق مهمة في الوقت المحدد.

او تشير وكالة ناسا أن Blue Origin كانت تقامر بمقترحها الأولي البالغ 5.9 مليار دولار على افتراضات خاطئة بأن ناسا سوف تساوم على السعر وتتلقى التمويل اللازم لتغطية عرض أكثر تكلفة. لم توافق Blue Origin على التقييم وشعرت أنها قدمت عرضًا جيدًا ، لكن هذا لا يزال يشير إلى أن ناسا فضلت SpaceX لتسعيرها المنخفض بدلاً من أي معايير غير عادلة.

في بيان صورت Blue Origin الحكم على أنه انتصار جزئي. يُزعم أن القضية "سلطت الضوء على قضايا السلامة المهمة" في مشتريات HLS. وأظهر الحاجة إلى عملية "غير متحيزة" حفزت المنافسة وتضمنت أنظمة النسخ الاحتياطي.

كانت الشركة حريصة أيضًا على الترويج لمشاركتها المستمرة في برنامج Artemis ، بما في ذلك تطوير أنظمة الموارد القمرية والروبوتات وأجهزة الاستشعار.