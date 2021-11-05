شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق بين طريقة الرمز أو الدردشة لإضافة جهة اتصال بواتس آب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل تريد إضافة جهة اتصال جديدة إلى حساب واتس آب لخاص بك؟ يمكنك القيام بذلك بسهولة بطريقتين مختلفتين، اعتمادًا على ما إذا كان الشخص الآخر قريبًا، ونقدم لك الفرق بينهما وتفاصيل تطبيقهما وفقا لما ذكره موقع "business insider".

يمكنك إدخال جهة الاتصال يدويًا عبر علامة التبويب الدردشات، أو إذا كانت جهة الاتصال الجديدة قريبة منك فعليًا، يمكنك ببساطة مسح معلوماتها عبر رمز الاستجابة السريعة.





كيفية استخدام الدردشة في إضافة جهة الاتصال

1. افتح تطبيق واتس آب، وانتقل إلى علامة التبويب الدردشات (توجد في الجزء السفلي من الشاشة على أيفون، وفي الجزء العلوي على أندرويد).

2. في شاشة الدردشات، اضغط فوق الزر "دردشة جديدة"، ستجده في أعلى يمين أيفون، وفي أسفل يمين أندرويد.

3. اضغط على جهة اتصال جديدة.

4. املأ نموذج جهة الاتصال الجديدة، وادخل الاسم ورقم الهاتف على الأقل، على الرغم من أنه يمكنك أيضًا إدخال تفاصيل إضافية تريدها، ويمكنك أيضًا مسح رمز الاستجابة السريعة الخاص بشخص ما من هذه الصفحة إذا كنت ترغب في ذلك.

5. عند الانتهاء، اضغط فوق حفظ.





كيفية استخدام رمز الاستجابة السريعة في إضافة جهة الاتصال

قم بهذه الخطوات على هاتف الشخص الآخر:

1. افتح تطبيق واتس آب.

2. اضغط على الإعدادات.

3. في الجزء العلوي من صفحة الإعدادات، اضغط فوق رمز الاستجابة السريعة الموجود على يمين اسم الشخص.

قم بهذه الخطوات على هاتفك:

1. افتح تطبيق واتس آب واضغط على الإعدادات.

2. في الجزء العلوي من صفحة الإعدادات، اضغط فوق رمز الاستجابة السريعة الموجود على يمين اسمك.

3. إذا كان لديك أيفون، فاضغط فوق Scan في أسفل الشاشة، وإذا كان لديك هاتف أندرويد، فاضغط فوق Scan Code في الجزء العلوي من الشاشة.

4. ضع هاتفك فوق الهاتف الآخر حتى تتمكن من مسح رمز الاستجابة السريعة باستخدام الكاميرا الأمامية، وانتظر لحظة حتى يهتز الهاتف، وبذلك تكون قمت بمسح معلومات الاتصال الخاصة بهذا الشخص.

5. اضغط على إضافة إلى جهات الاتصال.