شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أول سماعات أذن لاسلكية حقيقية من Shure تركز على جودة الموسيقى والمكالمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد سنوات من كونها الشركة التى يتطلع إليها محترفو الصوت لشاشاتهم السلكية ، أطلقت Shure أخيرًا مجموعتها الأولى من سماعات الأذن اللاسلكية الحقيقية وهى سماعة Shure Aonic Free بسعر 199 دولارًا ، وهى متوفرة بلون واحد (رمادي جرافيت) اعتبارًا من اليوم 4 نوفمبر.

ووفقا لتقرير digital trend التقنى إنها سماعات أذن لاسلكية "حقيقية"، لأنه من الناحية الفنية ، كانت سماعات Shure Aonic 215 التابعة للشركة ، والتي تم إصدارها في عام 2020 مقابل 229 دولارًا أمريكيًا، سماعات أذن لاسلكية حقيقية بمعنى أن كل سماعة أذن لها مصدر طاقة خاص بها ولم تكن متصلة بأي نوع من الحبل، لكن تصميم الحلقة فوق الأذن يتيح لك تبديل الجزء الصوتي بوحدة مختلفة لسماعات الأذن مما جعلها أكبر بكثير من أي سماعات أذن لاسلكية حقيقية أخرى وليس الأمر كذلك مع Aonic Free ، والتي رغم أنها لا تزال كبيرة المظهر عند مقارنتها بشيء مثل AirPods من الجيل الثالث، فهي صفقة لاسلكية حقيقية.

وتعتقد أنه بعد الانتظار كل هذا الوقت للوصول إلى اللعبة اللاسلكية الحقيقية، ستأتي Shure مع كلتا البنادق الحكيمة في محاولة للعب اللحاق بالركب مع شركات مثل Sony و Bose و Apple، لكن Shure اختارت مجموعة أكثر تحفظًا من الأهداف لـ Aonic Free.

ولن تجد إلغاء نشط للضوضاء (ANC) أو مستشعرات داخل الأذن أو شحن لاسلكى بدلاً من ذلك ، حيث ركزت Shure على جودة الصوت والتخصيص - وهو نهج استخدمته مرارًا وتكرارًا على مر السنين.

وقال التقرير، لقد راجعنا العديد من سماعات الأذن وسماعات الرأس الخاصة بالشركة ووجدناها جميعًا ذات أداء ممتاز، وتستخدم السماعات Bluetooth 5.0 وتدعم برامج الترميز SBC و AAC و aptX، وستتمكن من إجراء تعديلات شاملة على عناصر التحكم وإعدادات EQ باستخدام تطبيق ShurePlus Play ، والذي يتضاعف أيضًا كمركز للتحكم في بث الموسيقى.

كانت جودة المكالمة قوة كبيرة لـ Aonic 215 ، ووعود Shure التي ستستمر مع Aonic Free ، والتي تقلل من حجم الموسيقى أثناء المكالمة وتتضمن تقنية قمع الضوضاء لمنع ضوضاء الرياح. وتدعى الشركة أن تصميم Aonic Free العازل للضوضاء، والذي يستخدم بوقًا مائلًا هندسيًا بالإضافة إلى أغطية أذن من الفوم Comply، سوف يمنع ما يصل إلى 37 ديسيبل من الصوت الخارجي، وهذا مشابه لما تستطيعه أفضل أنظمة ANC ، على الرغم من أن تصميمات عزل الضوضاء سلبية بطبيعتها ولا يمكنها الاستجابة في الوقت الفعلي للبيئات المتغيرة لإبطال كل تلك الضوضاء عندما تحتاج إلى سماع ما يحدث، ويقوم الوضع البيئي (وضع الشفافية) بتنشيط الميكروفونات الخارجية للسماح بدخول الأصوات.

ويبلغ عمر البطارية سبع ساعات لكل شحنة، ويمكن أن تحمل علبة الشحن شحنتين كاملتين، لما مجموعه 21 ساعة من وقت التشغيل الخالي من الأسلاك. هذا ليس بالقدر الذي ستحصل عليه من سماعات أذن لاسلكية حقيقية أخرى، والتي يمكن أن تستمر حتى 40 ساعة، ولكن لا يزال من المفترض أن تقضي يوم كامل من الاستماع.

ويحل تصنيف IPX4 لمقاومة الماء مجموعة ميزات Aonic Free ، والتي يجب أن تمنحك راحة البال عند استخدامها في صالة الألعاب الرياضية أو عند الجري، على الرغم من مظهر التصميم، قد لا تقدم سماعات الأذن هذه النوع من الملاءمة الآمنة التي تحتاجها للأنشطة عالية التأثير