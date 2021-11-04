شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Roku تعمل على إصلاح ثغرة بإزالة القنوات غير المعتمدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جاء إعلان Roku الأسبوع الماضي أنها ستزيل القنوات غير المعتمدة من خدمتها ليثير التساؤلات بشأن إغلاق ثغرة سمحت لتطبيقات مثل Pornhub بالوجود على النظام الأساسي، أعلنت الشركة الأسبوع الماضي أنها ستزيل ما يسمى بـ "القنوات غير المعتمدة" بحلول شهر مارس من عام 2022.

ويأتي التغيير في الوقت الذي تقدم فيه الشركة أدوات جديدة للمطورين، بما في ذلك مجموعة مطور مستقل جديدة تعمل بشكل منفصل عن مجموعة مطوري البرامج الأساسية وفقا لما نقله موقع The verege.

وأعلنت أيضًا أنها بصدد إطلاق إمكانات اختبار تجريبي جديدة ستسمح لصانعي التطبيقات بإجراء اختبارات على تطبيقاتهم قبل إجراء التغييرات مباشرة على الخدمة.

تقول الشركة إن هذه التغييرات تتعلق بمواءمة نظامها الأساسي مع مناهج الصناعة المعيارية وأدوات التطوير التي تستخدمها الشركات الأخرى، ولكن مع هذه التغييرات، اختارت Roku سحب "القنوات غير المعتمدة" التي سبق للمطورين استخدامها للاختبار.

هذه القنوات غير متوفرة في متجر قنوات Roku لأنه يتم استخدامها في "معظم الحالات" لاختبار القنوات قبل إطلاقها على Roku. في بيان، قال متحدث رسمي هذا الأسبوع إنه بسبب التغييرات التي تم الإعلان عنها، فإن هذه القنوات غير المعتمدة "لم تعد ضرورية".