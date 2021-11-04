شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لأول مرة.. طريقة جديدة تنتج الوقود من الهواء وأشعة الشمس والان مع تفاصيل الخبر
ويعمل نظام المصفاة المصغرة الجديد عن طريق التقاط ثاني أكسيد الكربون والماء من الهواء أولاً، ويتم بعد ذلك إدخالها في مفاعل شمسي يحولها إلى خليط من أول أكسيد الكربون والهيدروجين، ثم يتم تحويل الغاز إلى هيدروكربونات سائلة، والتى يمكن أن تشمل الكيروسين أو البنزين أو الميثانول أو أنواع الوقود الأخرى، لإنتاج مصدر طاقة بديل.
ويقول الباحثون إنه بينما تم إثبات الخطوات الفردية لعملية إنتاج الوقود الشمسي إلا أن تنفيذ النظام الكامل والمحسن في ظروف العالم الحقيقي يمثل تحديًا.
ووصف Aldo Steinfeld من ETH Zurich بسويسرا، وزملاؤه في الدراسة نظام الوقود الشمسي، الذي كان موجودًا بالمختبر، على أنه يتكون من ثلاث وحدات أساسية.
ووجد العلماء أن النظام التجريبي يعمل بنجاح وثبات تحت الإشعاع الشمسي المتقطع، وقالوا إنها أنتجت 32 مليلترًا من الميثانول في تشغيل نموذجي مدته سبع ساعات في اليوم، مما يدل على الجدوى الفنية لعملية إنتاج الوقود الشمسي.