شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أزمة لرواد فضاء SpaceX Crew-2 بسبب المرحاض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تسافر على متن قطارعلى سبيل المثال وكنت ترغب بشدة في استخدام الحمام ووجدت أنه معطل، فهذا محبط بما فيه الكفاية، لكن نفس المشكلة على مركبة فضائية تندفع نحو الأرض قد تمثل مشكلة أيضا.

وجد رواد الفضاء في SpaceX's Crew-2 أثناء رحلة العودة إلى الوطن من محطة الفضاء الدولية (ISS) أن المرحاض الموجود في مركبة Crew Dragon الخاصة بهم به عيب لا يمكن إصلاحه فى الفضاء.

ووفقا لتقرير Digitaltrends فإن رواد الفضاء سيرتدون ما وصفه مدير برنامج طاقم العمل التجاري التابع لوكالة ناسا ستيف ستيتش حفاضات البالغين - والتي يستخدمها رواد الفضاء بالفعل في السير في الفضاء لفترات طويلة، أصبح وجود خطأ واضحًا خلال أول مهمة مدنية لـ SpaceX في سبتمبر عندما انطلق إنذار على متن مركبة فضائية Crew Dragon أخرى خلال الرحلة المدارية التي استغرقت أربعة أيام.

أثناء فحص ما بعد المهمة على الأرض ، تم اكتشاف أن أنبوبًا يحمل البول إلى خزان تخزين تحت أرضية Crew Dragon قد انفجر، مما تسبب في تسرب السائل.

لحسن الحظ لم ينتقل السائل إلى الجزء الرئيسي من الكبسولة حيث كان من الممكن أن يتسبب في مشكلة خطيرة في ظروف الجاذبية الصغرى.

دفع اكتشاف عيب التصميم SpaceX إلى مطالبة رواد الفضاء Crew-2 - شين كيمبرا من ناسا وميجان ماك آرثر ، بالإضافة إلى رائد الفضاء الفرنسي توماس بيسكيت من وكالة الفضاء الأوروبية وأكيهيكو هوشيد من وكالة الفضاء اليابانية - بالتحقق مما إذا كان الطاقم قد تخلص من السوائل كان الجواب نعم.

وصل الطاقم 2 إلى المحطة الفضائية في أبريل ، لذلك كان مهندسو سبيس إكس قلقين من أن التلوث قد يكون قد أضر بسلامة المركبة الفضائية، والتي يجب أن تكون في حالة ممتازة لرحلتها الصعبة إلى الأرض.

والخبر السار هو أن الاختبارات التي أجريت على الأرض باستخدام مواد مماثلة تشير إلى أن التآكل لن يحدث في Crew Dragon الراسية حاليًا في محطة الفضاء الدولية ، مما يعني أنها آمنة للطيران.

لم يتضح بعد المدة التي سيقضيها رواد الفضاء Crew-2 داخل مركبتهم الفضائية الخالية من المراحيض في رحلة العودة إلى الوطن.

حملت The Crew Dragon رواد فضاء مرتين فقط من قبل ، حيث استغرقت رحلة العودة الأولى 19 ساعة ، بينما استغرقت الرحلة الثانية ست ساعات.

من المفترض أن مخططي مهمة ناسا سيفعلون ما في وسعهم لتقليل وقت السفر. قامت SpaceX الآن بإصلاح مشكلة المرحاض لبعثات Crew Dragon المستقبلية، لذلك سيتمكن رواد الفضاء Crew-3 الذين سيتم إطلاقهم يوم السبت من استخدام الحمام دون خوف من إطلاق أي إنذارات.