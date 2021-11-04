شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بوينج تحصل على إذن لمشروع إنترنت من الفضاء يشبه ستارلينك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصلت شركة Boeing على إذن لنشر أقمار صناعية قادرة على بث الإنترنت عريض النطاق من الفضاء، ستكون شركة الفضاء العملاقة واحدة من عدد متزايد من الشركات التي تعمل على نفس الهدف، حيث نشرت سبيس إكس بالفعل أكثر من 1600 قمر صناعي في مدار أرضي منخفض لخدمة Starlink الوليدة.

وأكدت لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) فى وثيقة، أنها وافقت على طلب من شركة Boeing للحصول على ترخيص "لإنشاء كوكبة من الأقمار الصناعية ونشرها وتشغيلها" حسبما نقلت Digitaltrends.

وأضافت أنه من خلال المضي في المشروع، تخطط بوينج لتوفير "خدمات النطاق العريض والاتصالات للمستخدمين السكنيين والتجاريين والمؤسسيين والحكوميين والمهنيين في الولايات المتحدة والعالم".

وتخطط بوينج لإطلاق 147 قمرا صناعيا، 132 منها ستدور حول 600 ميل (965 كم) فوق الأرض، في حين أن الـ 15 المتبقية ستدور بين 17000 و27000 ميل (27350-43.450 كم) فوق كوكبنا، ليس من الواضح متى تخطط Boeing لخدمة عملائها الأوائل.

إلى جانب SpaceX ، التي لديها بالفعل أكثر من 100000 مستخدم في 16 دولة بعد إطلاق الدفعة الأولى من الأقمار الصناعية للإنترنت في عام 2019 ، تهدف شركات أخرى مثل OneWeb و Amazon (بمبادرة Project Kuiper) أيضًا إلى استخدام الأقمار الصناعية لإرسال الإنترنت من الفضاء.

إنها تجارة مربحة محتملة، حيث يعتقد رئيس SpaceX Elon Musk أنه يمكن أن يدر حوالي 50 مليار دولار من العائدات السنوية لشركته إذا تمكنت من الاستحواذ حتى على نسبة قليلة من سوق الاتصالات العالمية، لكن ليس الجميع سعداء بالصخب الواضح لوضع العديد من أقمار الإنترنت في مدار أرضي منخفض.

إلى جانب زيادة مخاطر الاصطدامات التي يمكن أن تخلق حطامًا فضائيًا أكثر خطورة لمشغلي الأقمار الصناعية الأكبر حجمًا، يمكن أن تتداخل الأقمار الصناعية للإنترنت أيضًا مع عمل علماء الفلك، وقد أعرب العديد منهم بالفعل عن مخاوفهم من أن رؤيتهم للفضاء السحيق يمكن أن تتأثر بعكس ضوء الشمس من الأقمار الصناعية، سبيس إكس، على سبيل المثال، يحاول التعامل مع المشكلة من خلال تطبيق طلاء مضاد للانعكاس على الأقمار الصناعية التي يرسلها إلى المدار.