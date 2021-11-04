شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تنضم لسباق "ميتافيرس" بمنصة "ميش" للاجتماعات الافتراضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضمت شركة (مايكروسوفت) لسباق الدخول في تقنية ميتافيرس الجديدة من خلال طرح بيئات وشخصيات افتراضية ثلاثية الأبعاد على منصتها "مايكروسوفت تيمز".

وستسمح منصة "ميش" الافتراضية، التي ستبنيها عملاق التكنولوجيا داخل منصتها "مايكروسوفت تيمز"، للأشخاص في مواقع مختلفة بالعمل الهجين الذي يجمع بين الواقع والعالم الافتراضي.

وتقول مايكروسوفت، بحسب موقع "جاديتس 360"، اليوم الخميس، إنَّ منصة "ميش" ستسمح للأشخاص بالانضمام إلى التجارب ثلاثية الأبعاد المشتركة باستخدام أدوات الإنتاجية لتطبيق مكالمات الفيديو، والانضمام للاجتماعات الافتراضية وإرسال الدردشات والتعاون في المستندات المشتركة، والالتقاء في الفضاء الافتراضي دون الحاجة إلى تشغيل كاميرات الويب الخاصة بهم.

وصرح الباحث التقني في مايكروسوفت، أليكس كيبمان، "بصفتنا شركة ينصب تركيزها على الإنتاجية وعلى العاملين في مجال المعرفة، فهذا شيء يطلبه العملاء منا حقًا، وهو مقترن برؤية الحقيقة الهجين بين الواقع والافتراض التي كنا نعمل عليها منذ 12 عامًا".