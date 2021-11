أفضل برنامج راديو للكمبيوتر (5 برامج من ترشيحنا)

يبحث العديد من الأشخاص عن برنامج راديو للكمبيوتر أو أي اداة لتشغيل الراديو على الكمبيوتر ليستمع الي العديد من المحطات علي سبيل المثال محطة القرآن الكريم للاستماع للعديد من القراء امثال عبد الباسط عبد الصمد والطبلاوي والمنشاوي ومحمد رفعت وغيرهم من الأصوات الرائعة للقراء العظماء. بالرغم من وجود يوتيوب وفيسبوك وانستجرام وسبوتيفاي وساوندكلاود ولكن بالنسبة للعديد من الناس فإن كل هذه الخدمات لا تغني عن الراديو وأنا واحد منهم.

تشغيل الراديو على الكمبيوتر من خلال برنامج راديو للكمبيوتر

سنستعرض لكم العديد من البرامج التي اخترناها لكم لتشغيل الراديو على الكمبيوتر وتختار من بينهم أفضل برنامج راديو للكمبيوتر.

برنامج Tuneln Radio

تطبيق Tuneln Radio هو يعتبر من تطبيقات ويندوز المتميزة.

تصميمه مميز وجذاب

يمتاز بسهولة استخدامه

عدد كبير جداً من المحطات الإذاعية

قائمة “Local Stations” لايجاد محطات الاذاعة علي حسب الدولة التي توجد بها

البحث عن محطات معينة تريدها

الوصول إلى المحطات الخاصة بالأخبار والرياضة…إلخ

محطات إذاعية غير موجودة في العديد من البرامج الأخري

لتحميل التطبيق اضغط هنا.

برنامج strimio

Strimio هي خدمة بث مجانية قائمة على التخزين السحابي توفر لك الوصول إلى عشرات الآلاف من البث المباشر من جميع أنحاء العالم. ، يمكنك تشغيلها وإضافتها إلى مكتبتك الخاصة. بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك إضافة أي بث مباشر إلى مكتبتك الخاصة!

مميزات

برنامج strimio هو برنامج مجاني

مفتوح المصدر

متعدد المنصات

واجهة ذات تصميم فريد ومميز

سهولة الاستخدام

آلاف المحطات الإذاعية

تصفح المحطات الإذاعية علي حسب دولتك ، واللغة، والموضوع.

ويمكنك أيضًا إنشاء مكتبة تحتوي على المحطات الإذاعية المفضلة للوصول إليها بسهولة. كما أن البرنامج يدعم التشغيل في الخلفية ليمكنك الاستماع بينما تقوم باستخدام برنامج آخر. البرنامج يدعم العمل على ويندوز 7 و 8 و 10 فقط.

لتحميل التطبيق اضغط هنا.

برنامج RadioSure

RadioSure هو تطبيق راديو أنيق. هذه الأداة الصغيرة الرائعة هي الآن في نسختها الثانية ، وتستمر في التحسن! يسمح لك RadioSure بالتصفح عبر مجموعة كبيرة ومتنوعة من المحطات ، والفرز حسب اللغة والبلد والنوع والعنوان. يمكنك أيضًا إضافة محطات جديدة وتبديل مجموعة متنوعة من إعدادات التكوين التي تعمل من تمكين مفاتيح الاختصار إلى تسجيل الراديو. هناك طرق مختلفة للاستماع إلى RadioSure – عبر الواجهة الرئيسية ، أو تصغيرها إلى شريط أصغر ، أو تصغيرها تمامًا إلى شريط المهام. سيسمح لك خيار شريط المهام بتنفيذ معظم الإجراءات التي تحتاجها بالنقر بزر الماوس الأيمن.

مميزات

برنامج RadioSure برنامج مجاني

واجهة بسيطة وسهلة

40 ألف محطة إذاعية من العديد من الدول

خانة للبحث لكي تتمكن من الوصول إلى المحطات الإذاعية التي تريدها

.تواجد خاصية التسجيل للمقاطع الصوتية التي تسمعها عبر المحطات

الكثير من الثيمات المختلفة لتبديل شكل واجهة التطبيق بينها.

لتحميل التطبيق اضغط هنا.

برنامج RarmaRadio

مع RarmaRadio يمكنك استقبال وتسجيل الآلاف من محطات الراديو المتاحة على الإنترنت. برنامج رارما راديو هو برنامج قديم ستجد في هذا التطبيق كل ماتحتاجه كما انه يدعم تسجيل المقاطع الصوتية.

مميزات

استمع وسجل عدة محطات في وقت واحد

قم بإنشاء جدول زمني للتسجيل التلقائي

يظهر غلاف الفن وكلمات كل أغنية

الترقيات البسيطة مجانية

ترخيص صالح لجميع أجهزة الكمبيوتر الخاصة بك

برنامج مجاني

تصنيف جيد للمحطات حيث يمكنك الوصول إلى المحطات الإذاعية بسهولة.

التطبيق داعم للتسجيل بصيغ متعددة

تشغيل محطات إذاعية متعددة في توقيت واحد.

برنامج My Radio – Free Live FM AM

برنامج My Radio – Free Live FM AM هو من تطبيقات ويندوز ويعتبر أبسط طريقة للاستماع إلى محطات راديو FM المفضلة لديك وراديو AM وراديو الإنترنت عبر الإنترنت ومحطات الراديو المجانية.

مميزات