فشل مصادقة U-verse gateway “بوابة U-verse” وكيفية اصلاحه

مشكلة AT&T U-verse gateway authentication failure أو فشل مصادقة بوابة AT&T U-verse هي مشكلة قد تواجهك أثناء الاتصال بأحد خدمات شركة AT&T. فقط من المهم ان تعرف كيفية عمل الانترنت لديك، كما تعرف الانترنت يعمل عن طريق الـISP او بروتوكول الانترنت على جهازك والذي يعمل كمهمة من المهام الخلفية، لذلك في الأغلب ان كانت هناك مشكلة في الوصول الى احد المواقع فالمشكلة تكمن بداخل اعدادات الانترنت بجهازك. دعنا نحاول حل هذه المشاكل.

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فشل مصادقة بوابة AT&T U-verse

AT&T هي واحدة من أكبر مزودي خدمات الإنترنت. والتي تقدم اتصالًا سريعًا بالانترنت سواء كنت تتحدث عن الانترنت الهوائي عن طريق شبكات 4G و 5G او الانترنت المنزلي، بالإضافة الى العديد من الخدمات الأخرى التي يمكنك استعمالها بدون انقطاع أو مشاكل. من بين العديد من الخدمات والمنتجات التي تقدمها AT&T هي خدمة U-Verse TV. خدمة تليفزيونية تقدمها شركة AT&T عن طريق الانترنت كسائر خدمات الانترنت، وطالما ان هذه خدمة انترنت فلا تخف ستجد مشاكل أخرى للانترنت هنا.

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حل مشكلة AT&T U-verse gateway authentication failure

إذا كنت ترى رسالة فشل مصادقة البوابة على جهاز U-Verse TV الخاص بك ، فجرّب الإصلاحات أدناه.

1. تحقق من حالة خدمة AT&T

قبل محاولة أي شيء لإصلاح خطأ فشل مصادقة البوابة ، تحقق مما إذا كانت AT&T تعاني من انقطاع الخدمة. يحدث هذا وتحتاج الشركة إلى إصلاحه. للتحقق من حالة الخدمة قم بزيارة صفحة حالة الخدمة الخاصة بالشركة. بدلاً من ذلك يمكنك الاتصال بخط الدعم وسيخبرك إذا كانت هناك مشكلة في الوقت الحالي ام لا. إذا كان هناك انقطاع في الخدمة فإن الأمر متروك لشركة AT&T لحل هذه المشكلة وستحلها في النهاية.

2. إعادة تشغيل الراوتر

حدد موقع زر الطاقة على جهاز الراوتر.

اضغط مع الاستمرار على الزر لمدة 15 ثانية.

اترك الزر.

افصل الراوتر من الكهرباء.

انتظر 15 ثانية أخرى.

قم بتوصيل الراوتر بالكهرباء مجددًا

اضغط على زر الطاقة لتشغيله.

انتظر حتى تستقر الأضواء.

3. تحقق من عدم وجود كابل مفكوك

إذا لم يكن الكابل متصلاً بشكل آمن بالراوتر فقد ترى مشكلة الوصول للخدمة بسبب ان الكابلات غير متصلة بشكل صحيح، من الراوتر قم بالتأكد من توصيل كل الأسلاك في أماكنها الصحيحة. أسهل الحلول قم بفصل كل الأسلاك واعادة توصيلها بعد التأكد من توصيل كل سلك في المكان الصحيح

4. إعادة تعيين جهاز الراوتر

قد تكون اعدادات الراوتر بها مشكلة هي التي تمنعك من الوصول للخدمة بشكل صحيح فقم بإعادة تعيين جهاز الراوتر، كل راوتر له طريقة ضبط خاصة فأسلم الحلول الضغط على زر اعادة التعيين من خلف الجهاز، لاحظ هذا الزر قد يجتاج ان تضغط عليه بدبوس رفيع لتستطيع الضغط على الزر.

حدد موقع زر إعادة الضبط على جهاز الراوتر (يختلف هذا عن زر الطاقة).

اضغط مع الاستمرار على زر إعادة الضبط.

عندما تبدأ الأضواء على جهاز الراوتر في الوميض ، حرر الزر.

انتظر حتى تستقر الأضواء. ومن ثم اعد ضبط الجهاز بناء على اعدادات الشركة

من المفترض ان يتم حل المشكلة الآن

خاتمة

قد تكون هذه المشكلة على جهاز الكمبيوتر علاقة بجميع أنواع الأشياء ؛ المتصفح أو إعدادات شبكة الكمبيوتر أو إعدادات نظام أسماء النطاقات أو موقع الويب الذي تحاول الوصول إليه. إذا رأيت هذه المشكلة على جميع أجهزتك ، فقد يكون جهاز الراوتر أو الاتصال على خطأ. إذا لم تكن معتادًا على إعادة تعيين جهاز توجيه ، فيمكنك الاتصال بشركة AT&T للحصول على المساعدة.