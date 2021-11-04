شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا تتيح "تمكين مزامنة المركبة" لعمل نسخة احتياطية لملفات تعريف السائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد Tesla لعالم حيث يمكن لملف تعريف السائق الخاص بك أن يتبعك عبر سيارات مختلفة ، سواء كانت سيارة كهربائية شخصية أو سيارة مستأجرة.

أضافت الشركة المصنعة للسيارة قسم الملفات الشخصية السحابية في أحدث إصدار من البرنامج، والذي يشير إلى خيار "تمكين مزامنة المركبة" لعمل نسخة احتياطية من ملفات تعريف السائق، وفقًا لتقارير تحديثات برامج تسلا، الأخبار ليست مفاجأة كبيرة، حيث قال Elon Musk سابقًا إن الملفات الشخصية المتزامنة مع السحابة في الطريق.

وبالنسبة إلى شركة سيارات تركز على التكنولوجيا مثل Tesla، فإن منح عملائها طريقة بسيطة لجعل إعداداتهم في سيارات متعددة أمر منطقي وفقا لما نقله موقع Engadget.

ويأتي ذلك بعد أن أعلنت Hertz أنها ستشتري 100،000 Teslas لأسطول التأجير الخاص بها، على الرغم من أن ماسك كان سريعًا في الإشارة إلى أن الطلب لم يتم تقديمه بعد ، فليس من الصعب تخيل عالم يمكن لأي شخص فيه استئجار سيارة تسلا بسهولة.

وسيكون من الأسهل صيانتها من السيارات التي تعمل بالغاز، والطراز 3 أرخص بالفعل من العديد من السيارات الفاخرة.

ومن المؤكد بالنسبة إلى الملفات الشخصية المميزة حقًا، أن الملفات الشخصية السحابية يمكن أن تسهل أيضًا مزامنة الإعدادات عبر مركبات متعددة، وفقًا لتحديثات برامج Tesla، تتضمن الإعدادات المتزامنة سطوع الشاشة وخيارات الطيار الآلي والتنقل.

سيكون من المفيد أيضًا مزامنة وضع التوقف، لأن ذلك يغير بشكل خطير كيفية عمل الكبح في Tesla.