شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة تؤخر الطلبات المسبقة للإنترنت الفضائى من ستار لينك..تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت Starlink الطلبات المسبقة على خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية في فبراير الماضى، حيث من المحتمل أن توفر سرعة أسرع وخدمة أفضل لأولئك الذين يعيشون في المناطق الريفية أو الذين لديهم اتصال متقطع بالإنترنت، لكن ميزة واحدة على موقع Starlink تتسبب في تأخير الطلبات المسبقة لسنوات ويبدو أنه لا يوجد حل للأمر، وهي مشكلة رصدتها Ars Technica لأول مرة.

وفقًا للتقرير، قام بعض المستخدمين على r / Starlink subreddit بنقل منطقة خدمتهم على بعد بضعة أقدام فقط باستخدام أداة الخريطة الرقمية على الموقع وانتهى الأمر بنقل تواريخ الطلب المسبق من أواخر عام 2021 إلى عام 2023.

وكتب أحد المستخدمين، "لقد قمت بنقلها من نهاية ممر سيارتي إلى منزلي هذا الصباح ونظرت للخلف للتو وتغيرت إلى 2022-2023." في نفس المحادثة، لاحظ آخر، "لقد نقلت الموقع من حظيرتي إلى منزلي الذي يبلغ ارتفاعه 13 قدمًا في الوقت الفعلي ، والآن أنا من منتصف إلى أواخر عام 2022."

كما يلاحظ Ars Technica ، كانت أداة الخرائط موجودة دائمًا على الموقع، ولكن Starlink أجرت مؤخرًا بعض التغييرات على تخطيط الموقع وأزالت أيضًا أي إشارة إلى Starlink في الإصدار التجريبي.

يبدو أن التحديث دفع بأداة الخريطة إلى موقع أكثر بروزًا كما أعطى المستخدمين إشعارًا للتحقق من موقعهم للتأكد من "الدقة" وفقا لما نقله موقع The verege.

وبطبيعة الحال فإن أي شخص يقوم بفحص حالة الطلب المسبق بحماس يشعر بالميل إلى تغيير موقع الخدمة إذا لاحظ وجود خطأ، على ما يبدو هذا النوع من تأخير الطلب المسبق مع Starlink ليس مشكلة جديدة أيضًا - لقد أصبح أكثر شيوعًا بسبب موقع الخريطة الجديد.

يقول مستخدم آخر على موقع Reddit: "كان الناس هنا يحذرون الآخرين منه منذ ما يقرب من عام الآن، إذا لم تكن لديك خدمة بالفعل وقمت بنقل عنوانك، فانتقل مباشرة إلى الجزء الخلفي من السطر ".

تعتبر رؤية Elon Musk لشركة Starlink كبيرة، ومع ذلك فإن مثل هذه المشكلات الصغيرة هي التي تقوض إمكانات الخدمة.

ولا تعد مشكلات خدمة العملاء شيئًا جديدًا بين العلامات التجارية المملوكة لـ Musk - حيث تشتهر Tesla بضعف خدمة العملاء، ولا تتبع Starlink وراءها كثيرًا، في سبتمبر، قال عملاء Starlink المحبطون إنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى الشركة للتحقق من حالة طلباتهم بعد أشهر من شرائهم.