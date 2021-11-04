شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "هواوي" تدعو لتفعيل دور الابتكارات التقنية في التعامل مع التغير المناخي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور فانغ ليانجتشو، نائب الرئيس والمدير التنفيذي في شركة "هواوي" للطاقة الرقمية، أهمية تفعيل دور الابتكارات التقنية في التعامل مع التغير المناخي والاستفادة من تقنيات الإلكترونيات الرقمية والطاقة لمساعدة مختلف القطاعات والصناعات على استخدام الطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات الناتجة عن توليد الطاقة واستهلاكها.

وجاء ذلك خلال مشاركته بجلسة حوار حول "ضرورة تغير الأنظمة وتفعيل دور الابتكارات التكنولوجية للتعامل مع التغير المناخي" التي استضافها مركز الابتكار العالمي التابع لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ وعقدت في قمة الأمم المتحدة للمناخ COP26 في جلاسكو.

وقال ليانجتشو - بحسب بيان للشركة اليوم - إنه يمكن للرقمنة التقليل من الهدر في استهلاك الطاقة، وتعزز بشكل كبير توليد الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة، وتجعل النقل والمدن صديقة للبيئة.

وأشار خلال كلمته، التي تمحورت حول "بناء مجتمعات ذكية منخفض الكربون"، إلى أن حيادية الكربون باتت مهمة مشتركة للعالم، حيث سيلعب الابتكار التكنولوجي دورًا محورياً في معالجة تغير المناخ وتحقيق أهداف الحد من الكربون.

وأوضح أن "هواوي" لدى إطلاق أعمالها للطاقة الرقمية ركزت على أولوية الاستفادة من تقنيات الإلكترونيات الرقمية والطاقة لتطوير الطاقة النظيفة وتمكين رقمنة الطاقة لدفع عجلة الاستدامة من أجل مستقبل أفضل وأكثر اخضراراً.

وأكد استمرار جهود الشركة بالتعاون مع كافة الشركاء والمعنيين بهذا الملف الحيوي في التركيز على التقارب والابتكار في التقنيات الناشئة لتسريع رقمنة الطاقة وتمكين الصناعات المختلفة من الارتقاء نحو أهداف الاستدامة وحماية البيئة، وتسريع توليد الطاقة النظيفة وتمكين وسائل النقل الخضراء والطاقة النظيفة للمواقع ومراكز البيانات.

ووفقاً لوكالة الطاقة الدولية (IEA) ، فإن المصادر الرئيسية لانبعاثات الكربون العالمية هي الكهرباء والصناعة والنقل، ويمثل قطاعا الكهرباء والنقل 40٪ و 21٪ من انبعاثات الكربون على التوالي، كما يستهلك قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 4٪ من الكهرباء العالمية.