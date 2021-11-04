شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يتيح الخيار المبوب للتبديل بين التغريدات المنزلية وأحدث التغريدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن دعم تويتر فى أكتوبر الماضى عن خيار حظر المتابعين المزعجين، تتيح هذه الميزة للمستخدمين إزالة المتابعين دون إخطارهم، الآن أصدر Twitter تحديثًا جديدًا سيمكن المستخدمين من التبديل بسهولة بين الوضعين المختلفين لجدولهم الزمني وفقا لما نقله موقع Digitartlends.

قد يكون مستخدمو Twitter المنتظمون على دراية بالفعل بالخيارين المتاحين لموجزهم: الأحدث والمنزل، تُظهر التغريدات "الأحدث" كما يوحي الاسم نفسه، لمستخدم تويتر أحدث التغريدات فور حدوثها، بينما تُظهر التغريدات "المنزلية" للمستخدمين أعلى التغريدات بين الحسابات والمواضيع التي تابعوها.

في السابق للتبديل بين هذين الوضعين ، كان مستخدمو Twitter بحاجة إلى النقر فوق خيار النجمة في الزاوية اليمنى العليا.

يسمح التحديث الأخير من Twitter للمستخدمين بالتبديل بين الشاشات الرئيسية والشاشات الأحدث بسهولة أكبر.

سيحصل المستخدمون على الصفحة الرئيسية وأحدث المخططات الزمنية في علامات تبويب منفصلة في الخلاصة الرئيسية حتى يعرفوا طريقة العرض التي يقومون بالتمرير خلالها.

ويسهل هذا الأمر التبديل بين أوضاع المشاهدة المختلفة، حيث تم طرح هذه الميزة الجديدة المبوبة بالفعل على هواتف iOS مختارة اعتبارًا من 13 أكتوبر ومن المتوقع إطلاقها على إصدارات Android والويب في الأشهر المقبلة، لم يوضح Twitter بعد ما إذا كان خيار التبديل سيتم إزالته نهائيًا أم أنه سيكون اختياريًا مع العرض المبوب الجديد.

وتمت إضافة خيار التبديل إلى Twitter for Mac في أبريل 2020 وأثبت أنه مفيد جدًا في تخصيص المحتوى لتفضيلات الفرد. في وقت سابق من هذا العام ، كانت هناك تقارير تشير إلى أنه سيتم إزالة زر النجمة بعد اختفاء خيار التبديل لبعض المستخدمين ، على الرغم من أن هذه الشائعات سرعان ما انتهت.

ويعد تغيير التبديل أحد التعديلات العديدة التي أدخلها Twitter على نظامه الأساسي، بما في ذلك تغيير لون التغريدات المحببة من الأحمر إلى الوردي وإدخال الوضع المظلم التلقائي لنظام Android.

طلب المستخدمون مرارًا وتكرارًا خيار تعديل، وقام الحساب الرسمي على تويتر بتغريد مازحا أنه لن يتم إدخال زر تحرير لعملاق الوسائط الاجتماعية إلا إذا ارتدى الجميع قناعًا.