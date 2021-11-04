Microsoft Loop هو تطبيق Office جديد

يتمثل أكبر تغيير في تطبيقات Microsoft Office منذ عقود في التوسع في Microsoft Loop ، وهي طريقة عمل جديدة لبرامج اوفيس الشهيرة. Microsoft Loop هي العلامة التجارية الجديدة لـ Microsoft Fluid، يمكنك بهذا التطبيق العمل مع أصدقائك او زملائك بمعنى أصح على كل ملفاتكم من خلال مشاركة عناصر وصفحات ومحتوى المستندات للعمل معًا.

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تطبيق Microsoft Loop

يشبه إلى حد كبير Fluid ، يحتوي Microsoft Loop على ثلاثة عناصر رئيسية: Loop components ، Loop pages ، Loop workspaces. اولاً Loop components هي أجزاء حية من المحتوى يمكن أن توجد عبر تطبيقات متعددة ، ويتم تحديثها في الوقت الفعلي ومجانية لأي شخص للانتقال إليها. يمكن أن تكون هذه قائمة مشتركة في Teams وقابلة للتحرير أيضًا في صفحة Loop ، أو ملاحظات في إدخال تقويم متاحة أيضًا للصق في Outlook وتحريرها في الوقت الفعلي في رسالة بريد إلكتروني.

يجمع تطبيق Loop الجديد جميع مكونات Fluid

يمكن أن توجد هذه المكونات أيضًا في مركز Microsoft Loop الرئيسي ، داخل ما تسميه Microsoft مساحات عمل Loop المشتركة “Loop workspaces”. إنها تشبه لوحة المشروع تقريبًا ، حيث يمكنك رؤية قائمة بجميع مكونات Loop وصفحات Loop ومن يعمل عليها حاليًا. فكر في الأمر على أنه مستكشف ملفات حديث ، حيث يكون كل شيء حيًا وتعاونيًا.

Loop pages

صفحات Loop هي اللوحات الفردية حيث يمكن للأشخاص المشاركة والتعاون في مكونات Loop. إنه مثل إصدار حديث من السبورة البيضاء ولكنه أقوى بكثير لأنه يمكنك إدراج ومشاركة المكونات التي أنشأها الأشخاص خارج Loop. لا يحتاج الجميع حتى إلى أن يكونوا جزءًا من صفحة Loop بأكملها ، حيث يمكن تحرير المكونات الفردية في الوقت الفعلي من تطبيقات أخرى.

يمكن أن تكون مكونات Microsoft Loop عبر تطبيقات متعددة

كانت مكونات Loop التعاونية هذه هي حلم Microsoft على مدار العامين الماضيين ، ومن الواضح أن الشركة كانت تعدل كيفية عمل Loop لتلائم واقع الحياة الوبائية. يبدو مركز Microsoft Loop طريقة محسّنة لتتبع هذه المكونات وتنظيمها – واستجابة واضحة لعصر العمل الجديد في ظل الوباء الذي تتكيف معه العديد من الشركات والمنافسة مثل Notion.

عروض Microsoft التوضيحية

لقد كانت عروض Microsoft التوضيحية لمكونات Loop مثيرة للإعجاب حتى الآن ، لكننا سنحتاج إلى تجربتها بأنفسنا لنفهم حقًا ما إذا كان بإمكان Loop حقًا تقديم تجربة سلسة تحافظ Microsoft على وعودها. لقد كان Notion يتحدى طريقة Microsoft التقليدية في العمل باستخدام العديد من المفاهيم المشابهة لـ Loop ، ويبدو أن رد Microsoft هي نسخة أكثر قوة من Notion.

موعد وصول Microsoft Loop

بينما كانت Microsoft تتحدث عن Loop (Fluid) لما يقرب من 18 شهرًا ، فإنها لا تزال غير موجودة داخل تطبيقات اوفيس حتى الآن. ستصل مكونات “مايكروسوفت لوب” الآن في Teams و Outlook و OneNote هذا الشهر ، وسيتم إصدار تطبيق “مايكروسوفت لوب” الرئيسي في تاريخ لاحق. قال Wangui McKelvey ، المدير العام لـ Microsoft 365: “سنشارك المزيد حول مدى توفر تطبيق “مايكروسوفت لوب” في الأشهر القادمة”