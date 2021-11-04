فيديو.. 3 أشياء يفعلها رواد الفضاء الصينيون في الصباح

كتبت أسماء لمنور في الخميس 4 نوفمبر 2021 04:10 مساءً - منذ 55 دقيقة

يتساءل الكثيرون عن طبيعة الأنشطة اليومية التي يقوم بها، رواد الفضاء خلال رحلاتهم الفضائية.

نشرت شبكة إخبارية صينية لقطات، قالت إنها تنشر لأول مرة لرواد الفضاء الصينيين، مشيرة إلى أنها ترصد 3 أشياء يفعلونها في بداية يومهم كل صباح.

وقالت شبكة تلفزيون الصين الدولية إن الفيديو يرصد تفاصيل النظافة الصباحية لرواد الفضاء في المركبة الفضائية “شنتشو 13”.

وتابعت أن رواد الفضاء الصينيون يقومون بثلاثة أشياء في الصباح هي غسل الوجه وتنظيف الأسنان وحلاقة الذقن، ويلتزمون بذلك بصورة يومية.

وأعلنت الصين، الشهر الماضي، أنها المركبة الفضائية المأهولة “شنتشو 13” التحمت بنجاح بالميناء الشعاعي للوحدة الأساسية “تيانخه”، بحسب خبر عن المحطة الفضائية نشرته صحيفة “الشعب” الصينية.