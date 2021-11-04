بالصور.. أول “روبوت مزارع” لمراقبة وحصد المحاصيل

كتبت أسماء لمنور في الخميس 4 نوفمبر 2021 04:10 مساءً - منذ ساعتين

كشفت شركة ”Iron Ox“ الأمريكية، الثلاثاء، عن ”روبوت“ متحرك يسمي ”Grover“، يساعد في مراقبة وري وحصاد مجموعة متنوعة من المحاصيل، من الخضراوات والورقيات إلى الفواكه.

ويعد الروبوت ”Grover“ عنصرا أساسيا في النظام البيئي الزراعي الأوسع لشركة ”Iron Ox“، حيث يقلل من وقت دورة نمو النباتات، ويزيد من جودة المحاصيل.

وتم تجهيز ”الروبوت“ بنظام رفع مخصص لنقل وحدات تصل لأكثر من 1000 رطل ”حوالي 453 كيلوغراما“ من النباتات التى تتغذى على الماء، إلى حجرة مسح ضوئى للفحص، وبناء على النتائج، يتم أخذ هذه النباتات للحصول على مياه إضافيه، أو مغذيات، أو يتم جمعها للحصاد.

وتتم تلك الإجراءات بفضل أنظمة الليدار، وهي تكنولوجيا استشعار عن بعد مرئية باستخدام نبضات من الضوء، وعادة ما تكون أشعة ليزر ويتم عن طريقها حساب المسافات، بالإضافة لمجموعة من الكاميرات الأمامية والخلفية.

و“الروبوت“ هو نتيجة لمجهودات شركة ”Iron Ox“، وضم فريق تصنيعه مجموعة من علماء ”الروبوتات“، وعلماء النبات والمهندسين.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، براندون ألكسندر، في بيان: ”نحن نطبق التكنولوجيا لتقليل كمية الأرض والمياه والطاقة اللازمة لتغذية عدد متزايد من السكان. هدفنا القصير المدى هو التخفيف من تأثير تغير المناخ على النظام الزراعي، ولن نتوقف حتى نحقق مهمتنا الطويلة المدى، المتمثلة في جعل قطاع الإنتاج أكثر جودة“.

وتستخدم الشركة الناشئة الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي ورؤية الكمبيوتر و“الروبوتات“، بهدف الحصول على محاصيل أكثر بموارد أقل، ما يؤدي لتقليل هدر الطعام، وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

من جانبها، قالت نائبة الرئيس الأول للهندسة في شركة ”Iron Ox“، سارة أوسينتوسكي: ”كان تصميم وبناء Grover مشروعا معقدا استغرق سنوات، حيث تم حل العديد من التحديات في الأجهزة والبرمجيات والاستقلالية والتنقل“.

وأضافت: ”كما قمنا بتجميع فريق عالمي المستوى، لتحقيق هدفنا بجعل Iron Ox مركزا للتميز في الزراعة مع كفاءة أساسية في الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي“.

وقامت الشركة، التي تتخذ من ”وادى السيليكون“ بولاية كاليفورنيا الأمريكية مقرا لها، مؤخرا بإنشاء مزرعة داخلية على شكل صوبة زراعية تقليدية مساحتها 535000 قدم مربع في تكساس.

وفي أيلول/سبتمبر، جمعت الشركة 53 مليون دولار، ليصل إجمالي تمويلها إلى 98 مليون دولار.