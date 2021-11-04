شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 5 علامات لو شوفتها فى موبايلك أبعد عنه أصبح خطر على حياتك.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم الاستخدامات اليومية للهاتف المحمول بين يديك إلا أن هناك أوقات لابد من الابتعاد عنه سريعا واللجوء لمتخصصين أو فنيين لاستشاراتهم ، حيث يمكن أن يسبب خطورة على حياتك وانفجار البطارية ومن أهمها:

1. إذا سمعت أصوات هسهسة أو فرقعة قادمة من الهاتف أو شممت رائحة بلاستيكية أو مواد كيميائية محترقة، فقد يتضرر الهاتف ويوشك على الانفجار.

2. ابحث عن الحرارة الزائدة القادمة من الجهاز، خاصة عند الشحن، إذا كان الجو حارًا عند اللمس، فافصله على الفور.

3. علامة تحذير كبيرة أخرى هى البطارية المنتفخة، والتى يمكن أن تحدث فى حالة تلفها أو تدهور المكونات الداخلية.

4. ابحث عن أى تغييرات فى شكل جهازك، بما فى ذلك الشاشة البارزة أو التماس المتضخم أو الهيكل المنتفخ الذى قد يتسبب فى عدم استقرار الهاتف بسطح مستوٍ.

5 لم تعد معظم الهواتف الذكية الحديثة تسمح لك بإزالة البطارية، لذلك إذا كنت قلقًا بشأن جهازك، فقم بإيقاف تشغيله واصطحابه للخدمة على الفور.