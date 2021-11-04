شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اعرف مميزات أفضل سماعات آذن لاسلكية من آبل Beats Fit Pro والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تتسوق للحصول على مجموعة من سماعات الأذن اللاسلكية الحقيقية، فلديك خيارات أكثر من أي وقت مضى والعديد من الميزات التي يجب وضعها في الاعتبار ومن أهم هذة المميزات إلغاء الضوضاء النشط (ANC)، الراحة، الملاءمة الآمنة، عمر البطارية، جودة الصوت، الشحن اللاسلكي، أجهزة الاستشعار داخل الأذن، وما إلى ذلك.

وقال تقرير digital trend إذا كنت تستفيد من دليلنا لأفضل سماعات أذن لاسلكية حقيقية فهنا يمكن القول إن لعبة Beats Fit Pro التي تبلغ تكلفتها 200 دولار، مع أطرافها الفريدة وأطنان من الميزات المتقدمة التي تم تمكينها بواسطة شريحة H1 اللاسلكية من Apple، تقدم حجة مقنعة مفادها أنه يمكنك بالفعل الحصول على كل شيء - دون أي تنازلات، فقط كيف هم جيدون؟ نعتقد أنها أفضل سماعات أذن Beats حتى الآن.

ومن السهل أن يكون الجانب الأكثر تميزًا في Beats Fit Pro هو رؤوس الأجنحة التي تبرز من السطح الخارجي لسماعات الأذن وتلتف نحو الداخل نحو أذنك، وعندما يتم وضع وسادات الأذن بشكل صحيح، يجب أن تثبت الأطراف نفسها أسفل القوس المضاد للحلقات - وهي ثنية غضروفية صلبة على شكل حافة، ويعد جلوسهم أمرًا سهلاً للغاية - فقط ادفع البراعم فى قناة أذنك ثم قم بتدويرها قليلاً للأمام والخلف، ومع بعض الممارسة ستتمكن من القيام بذلك في خطوة واحدة.

وأضاف التقرير، إنها مصنوعة من مطاط السيليكون فائق النعومة وتعمل على راحة مستخدميها لفترات زمنية طويلة وما يفعلونه فقط هو تثببت Fit Pro في موضعها بالاذن بحيث لا تتحرك أثناء ممارسة الجري أو النشاط .

كما أشار إلى أن أطراف السماعة لا تتداخل على الإطلاق مع النظارات، على عكس الخطافات فوق الأذن فى Powerbeats Pro ، ولذلك إذا كنت بحاجة إلى نظارات طبية، أو تريد ارتداء نظارات شمسية للحماية، فابحث عنها فلن يقف Fit Pro في طريقك.