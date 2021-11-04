شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بالخطوات.. كيفية تفعيل تحذيرات الطقس على iPhone والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أضاف آخر تحديث لـ iPhone إعدادًا مخفيًا يمنحك تنبيهات بناءً على موقعك، فإذا كان المطر أو البرد أو الثلج على وشك أن يبدأ من مكانك، فسوف يحذرك وفقا لموقع The Sun.

هذا الأمر مرتبط بالإصلاح الشامل لتطبيق iPhone Weather الجديد الذي تم طرحه مع iOS 15 في سبتمبر، لم يكن تطبيق الطقس من Apple دائمًا رائعًا - وقد تعرض للسخرية من قبل.

يستغرق تفعيل هذه التنبيهات بضع ثوانٍ فقط.

كيفية تمكين تنبيهات الطقس على جهاز iPhone الخاص بك

أولاً ، تأكد من تحديثك إلى iOS 15 - انتقل إلى الإعدادات ثم عام ثم تحديث البرنامج.

ثم امنح تطبيق الطقس معلومات موقعك ، وإلا فلن يعمل.

انتقل إلى الإعدادات ثم الخصوصية ثم خدمات الموقع ثم الطقس وحدد دائمًا.

ستحصل على تنبيهات أفضل إذا منحت الوصول إلى الموقع الدقيق.

بعد ذلك، تأكد من أن تطبيق الطقس يمكنه إرسال إشعارات.

انتقل إلى الإعدادات ثم الإشعارات ثم الطقس ثم السماح بالإشعارات ، ثم حدد نوع التنبيهات التي تريدها.

تحتاج بعد ذلك إلى تمكين تنبيهات الطقس.

انتقل إلى تطبيق الطقس واختر أيقونة القائمة في أسفل اليمين.

في الجزء العلوي، سترى خيارًا يسمى البقاء جافًا.

إذا لم يظهر ذلك فانقر فوق النقاط الثلاث في الجزء العلوي الأيمن ثم انتقل إلى "الإشعارات".

انقر فوق تشغيل الإخطارات ، ثم قم بتنشيط مفتاح "موقعي".

ثم انقر فوق تم في الجزء العلوي الأيمن ويجب أن يعمل.

ستحصل الآن على تحذير قبل أن تبدأ في هطول الأمطار في مكانك.