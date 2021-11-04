شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حاسب HUAWEI MateBook D15 يقدم مميزات الجهاز الفائق الافضل في 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد الإعلان عن مجموعة الأجهزة الفائقة، يأتي الحاسب المحمول HUAWEI MateBook D15 ليقدم مميزات عديدة تجعله احد أفضل الحواسب المحمولة في 2021، حيث يمتاز بالسرعة المحسّنة بشكل كبير مقارنةً بسابقه ويدعم خاصية العرض على عدة شاشات بين الجهاز اللوحي والحاسوب المحمول، مما يجعل تجربة المستخدم أكثر ذكاءً من ذي قبل.

وتتمثل ميزة تجربة "المكتب الذكي" الجديدة بسهولة التبديل بين الاتصالات السلكية واللاسلكية لتمكين التجربة التعاونية بين الأجهزة المتعددة للعمل والاستخدام الشخصي، وترتقي بتجربة الحاسوب المحمول من كونه أداة إنتاجية إلى رفيق ذكي سيصبح لا غنى عنه لدى المستهلكين الشباب خلال الدراسة وأداء المهام اليومية. وبفضل امتلاكه لمزايا إدارة البيانات الموزعة وإمكانيات جدولة المهام، يعمل الحاسوب المحمول HUAWEI MateBook D15 بسلاسة مع الأجهزة اللوحية والشاشات الذكية لمضاعفة الإنتاجية والإبداع في سيناريوهات الاستخدام المختلفة.

ويستفيد الحاسب المحمول HUAWEI MateBook D15 الجديد من القدرات الموزعة للجهاز الفائق لتعزيز الإنتاجية والإبداع. فعند عرض شاشة الجهاز اللوحي HUAWEI MatePad Pro لاسلكياً على شاشة الحاسب المحمول HUAWEI MateBook D15 المحمول عبر تقنية Huawei Share، يمكن الاستفادة من المزايا الجديدة لخاصية العرض على عدة شاشات على الجهاز اللوحي والحاسوب المحمول التي تأتي مع ثلاثة أوضاع هي: وضع المرآة Mirror Mode ووضع التوسيع Extend Mode ووضع التعاون Collaborate Mode.

في وضع المرآة، كما يوحي الاسم، يستطيع المستخدم استخدام شاشة HUAWEI MateBook D15 على شاشة الجهاز اللوحي، مما يتيح العمل مباشرة على الملفات وتعديل المستندات أو الرسم باستخدام قلم HUAWEI M-Pen الخاص بالجهاز اللوحي. وهناك أيضاً وضع التوسيع الذي يحول الجهاز اللوحي HUAWEI MatePad Pro إلى شاشة ثانية، مما يوفر مساحة شاشة إضافية لعرض المزيد من المحتوى. ويتيح وضع التعاون Collaborate المبتكر إمكانية التفاعل عبر الأنظمة المختلفة، مما يتيح نقل المحتوى مثل النصوص والصور والمستندات بين الأجهزة المتصلة عبر السحب والإفلات ببساطة تامة.

وتتخطى ميزة Huawei Share الحدود التي تفصل عادةً بين الأجهزة اللوحية والحواسيب المحمولة، لإثراء وتعزيز ما يمكن إنجازه على الحاسوب المحمول HUAWEI MateBook D15 اللوحي الجديد والأجهزة المتصلة الأخرى، ليمكّنكم من أن تصبحوا أكثر إنتاجية وإبداعاً من قبل.