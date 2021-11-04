شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إليك أهم الأسباب التي تجعل سماعات HUAWEI FreeBuds 4i واحدة من أفضل السماعات اللاسلكية في 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما يتعلق الأمر بتجربة صوتية غامرة، فإن المعيارين الرئيسيين هما جودة الصوت ومدى إزالة الأصوات المحيطة، إلى جانب ميزات إضافية مثل راحة الارتداء وعمر البطارية.

هذا ليس غريباً على هواوي، حيث أنها تزود مستخدميها دائمًا بصوت من الدرجة الأولى من خلال مجموعة من الأجهزة الصوتية، مثل سماعات HUAWEI FreeBuds Pro وسماعات HUAWEI FreeBuds Studio. وأعلنت هواوي عن أحدث إضافاتها لهذه المجموعة وهي سماعات HUAWEI FreeBuds 4i، والتي تقدم صوت عالي الجودة وإلغاء نشط للضوضاء وعمر بطارية طويل الأمد، وكل ذلك بسعر مناسب.

بدءً بجودة الصوت، وتعرف هواوي أهمية توفير تجربة صوت واضح ومتوازن، لذا بذلت جهدًا كبيراً في سماعات HUAWEI FreeBuds 4i لتقديم صوت عالي الجودة. وأصبح هذا ممكنًا بشكل أساسي من خلال وحدة الصوت المخصصة والمكونات المادية، أهمها محرك ديناميكي كبير لتوفير مجموعة واسعة من السعات في المؤثرات الصوتية والاستماع المريح للمستخدم.

وعمل فريق الضبط المتخصص على تحسين جميع مكونات سماعة الأذن خصيصًا لموسيقى البوب. يضمن هذا الضبط إنتاج جميع التفاصيل بدقة سواء كان ذلك من الآلات أو الإيقاع أو الغناء، وهو إنجاز حققه الفريق من خلال محاكاة أنواع مختلفة من الموسيقى والسيناريوهات.

من ناحية أخرى، لا يمكن الاستمتاع بصوت عالي الجودة إلا إذا كانت الأصوات المحيطة لا تتداخل، هُنا تأتي تقنية إلغاء الضوضاء النشطة. تأتي سماعات HUAWEI FreeBuds 4i بتقنية محسنة لإلغاء للضوضاء لمختلف سيناريوهات المستخدم، مثل الضوضاء في مراكز التسوق ووسائل النقل العام أو حتى المكاتب. ما عليك سوى الضغط على سماعة الأذن لفترة طويلة ويتم تشغيل إلغاء الضوضاء، مما يقوم بتعيل الخاصية لعزل الضوضاء المزعجة.

كما تحقق تجربة متميزة في ذلك باستخدام الميكروفونات لاكتشاف الضوضاء المحيطة حول المستخدم عبر خوارزميات إلغاء الضوضاء النشطة لإنشاء موجات صوتية عكسية لإلغاء الضوضاء. بفضل هذه الميزة، لا تتأثر جودة الصوت الإجمالية وتقلل الضغط في أذني المستخدم. علاوة على ذلك، وضعت هواوي في اعتبارها أهمية عدم عزل المستخدم عن البيئة المحيطة به بالكامل تجنباً لأي مخاطر، وهو ما يقوم به وضع الوعي Awareness Mode. فبضغطة طويلة فقط، يتم تشغيل هذه الميزة وتسمح للمستخدمين بمعرفة الأصوات المحيطة من حولهم مع تمكين المحادثات الأسهل أيضًا.

وزودت هواوي سماعات HUAWEI FreeBuds 4i ببطارية كبيرة توفر للمستخدمين 10 ساعات من الاستخدام بشحنة واحدة مع إيقاف تشغيل إلغاء الضوضاء و7.5 ساعة مع تشغيل إلغاء الضوضاء. عند الاقتران بعلبة الشحن، يحصل المستخدمون على 22 ساعة من تشغيل الموسيقى أو 14 ساعة من المكالمات الصوتية. يمكن أن يمنح الشحن الكامل أيضًا 6.5 ساعة من استخدام المكالمات الصوتية مع إلغاء الضوضاء أو 5.5 ساعة من استخدام المكالمات الصوتية مع إيقاف تشغيل إلغاء الضوضاء، بينما توفر 10 دقائق من الشحن 4 ساعات من الاستخدام. كما أنها تتميز بتصميم عصري وعملي بمظهرها الأنيق وخفة وزنها لسهولة الاستخدام أثناء التنقل. تتفوق سماعات HUAWEI FreeBuds 4i على كل ذلك من خلال أدوات تحكم بسيطة في الإيماءات وسهولة الاقتران أيضًا.

إن سماعات HUAWEI FreeBuds 4i تقدم تجربة صوتية عالي الجودة نتيجة للمكونات القوية والميزات المتطورة لإلغاء الضوضاء النشطة، التي تتيح للمستخدمين الاستمتاع بتجربة صوتية غامرة.