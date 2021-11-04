شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تتحقق من وجود هجوم الكترونى على حسابك فى كروم ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن تحميل برنامج Password Checkup المجاني على Google Chrome ويتيح لك معرفة ما إذا كانت تفاصيل حسابك قد تعرضت للاختراق في هجوم إلكتروني أو خرق للبيانات، وفقا لتقرير the sun التقنى .

وبمجرد التثبيت، يعمل امتداد Chrome في خلفية متصفحك ويتحقق من أي تفاصيل تسجيل دخول استخدمتها، وإذا كانت كلمة المرور أو اسم المستخدم الخاصين بك يتطابقان مع قاعدة بيانات Google التي تحتوي على أكثر من 4 مليارات من بيانات الاعتماد المخترقة ، فسيقوم البرنامج بوضع علامة عليها.

ويقول التنبيه المنبثق على شاشتك: "اكتشف Password Checkup أن كلمة المرور الخاصة بـ [موقع الويب] لم تعد آمنة بسبب اختراق البيانات، يجب عليك تغيير كلمة المرور الخاصة بك الآن."

وفى حالة حدوث خرق جديد للبيانات، ستتيح لك الأداة إمكانية اختراق أي من كلمات مرورك في المرة التالية التي تقوم فيها بتسجيل الدخول إلى Chrome.

ويمنحك أي حسابات مكشوفة في قائمة صغيرة يمكنك النقر فوقها لتغيير كلمات المرور الخاصة بك، جميع المعلومات مشفرة، وتقول جوجل إنه ليس لديها طريقة لرؤية بياناتك.

وقالت جوجل: "لقد أنشأنا Password Checkup حتى لا يتمكن أي شخص، بما في ذلك Google ، من معرفة تفاصيل حسابك".

وتم إنشاء Password Checkup مع مراعاة الخصوصية، فهي لا تبلغ أبدًا عن أي معلومات تعريفية عن حساباتك أو كلمات مرورك أو جهازك" كما يمكنك تنزيل Password Checkup من Chrome webstore من الإنترنت.