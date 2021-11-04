شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بالخطوات كيفية استعادة المستندات المحذوفة عبر أنظمة مايكروسوفت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر أنظمة مايكروسوفت إحدى أكثر أنظمة التشغيل والتطبيقات المنتشرة حول العالم، حيث يستخدمها الكثير في أعمالهم اليومية. ووفقا لتقرير the sun توفر حلول مايكروسوفت للأعمال مثل حزمة أوفيس أو خدمة OneDrive خدمات تخزين احتياطي للمستندات بشكل تلقائي أو يدوي.

ويعتمد هذا الأمر على تفعيل اختيارات النسخ الاحتياطي المناسبة لك، وتختلف أيضًا بحسب التطبيق الذي تستخدمه في استعادة المستندات المحذوفة.

استعادة المستندات المحذوفة عبر خدمة OneDrive وإذا كنت تقوم بتخزين الملفات الخاصة بك في منصة OneDrive ، فإنك تستطيع اتباع الخطوات التالية لتتمكن من استعادتها:

1 - توجه إلى موقع OneDrive عبر متصفح الإنترنت الخاص بك، ومن ثم اختر الملف الذي ترغب في استعادة النسخة الاحتياطية له.

2- وبعد ذلك اضغط على هذا الملف بزر الفأرة الأيمن لتظهر لك القائمة المنبثقة، وقم باختيار النسخ السابقة عبر القائمة التي ظهرت لك.

3- ومن ثم إبحث عن النسخة التي ترغب في استعادتها، وبعد ذلك اضغط على اختيار استعادة أو تنزيل تحت إسم النسخة استعادة المستندات المحذوفة عبر تطبيقات أوفيس ويمكنك استخدام خاصية مشابهة في تطبيقات مايكروسوفت أوفيس المختلفة، حيث تستطيع الوصول إلى نسخ المستندات القديمة عبر اتباع الخطوات التالية:

1 - توجه إلى الملف الذي ترغب في استعادة نسخته القديمة، وبعد ذلك قم بفتحه والضغط على قائمة ملف.

2 - ثم توجه إلى قائمة المعلومات وبعد ذلك اختر النسخ السابقة من الملف.

3 - تظهر أمامك مجموعة من النسخ القديمة من الملف والتي قام التطبيق بالاحتفاظ بها تلقائيًا، وتجد إلى جوار كل نسخة تاريخ التعديل ومن قامه به.

ويمكنك الضغط على زر الفتح لتفحص هذه النسخة وتتأكد إن كانت النسخة المناسبة التي ترغب بها أم لا.

وعندما ترغب في استعادة هذه النسخة قم بالضغط على اختيار استعادة الموجود بأعلى القائمة، وعلى جانب آخر قال التقرير ، إذا كنت ترغب في استعادة مستندات محذوفة عبر واجهة ويندوز مباشرةً دون الحاجة إلى فتح تطبيقات أوفيس، فإنك تستطيع اتباع الخطوات التالية:

1- توجه إلى الملف الذي ترغب في استعادة النسخ الخاصة به، ومن ثم اختر استعادة النسخ السابقة من القائمة المنسدلة.

2- ثم اختر النسخة التي ترغب في استعادتها عبر القائمة التي تظهر أمامك، ويمكنك فحصها عبر الضغط على اختيار فتح الملف.

3- إذا كنت ترغب في استعادتها، قم بالضغط على زر الاستعادة، ولكن يقوم هذا بحذف النسخة الجديدة من الملف واستعادة النسخة القديمة.

كما تستطيع اختيار حفظ النسخة القديمة في مكان آخر، وذلك عبر الضغط على استعادة إلى مجلد آخر وليس زر الاستعادة.