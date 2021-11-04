شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فى 8 خطوات اعرف إزاى تغير كلمة المرور الخاصة بك على Facebook والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقوم 1.73 مليار شخص بتسجيل الدخول إلى Facebook في جميع أنحاء العالم كل يوم، وكل واحد منهم لديه كلمة مرور يجب تذكرها.

ولكن ماذا لو كنت تريد تغيير كلمة المرور الخاصة بك لأنه تم اختراقها، أو أنك ببساطة نسيتها؟ كيف يمكنني تغيير كلمة المرور الخاصة بي على Facebook؟ ووفقا لتقرير the sun التقنى لحسن الحظ، من السهل والمباشر تغيير كلمة مرورك على موقع Facebook وهى كالتالى :

1. قم بتسجيل الدخول إلى Facebook من متصفح الويب الخاص بك.

2. اضغط فوق "الحساب" في الزاوية اليمنى العليا من الصفحة لإظهار القائمة المنسدلة.

3 بعد ذلك، اضغط فوق "الإعدادات والخصوصية" (إذا كنت تستخدم إصدارًا قديمًا من Facebook ، فيمكنك تخطي هذه الخطوة).

4. الآن حدد "إعدادات".

5. ثم اختر "الأمان وتسجيل الدخول" من القائمة الموجودة على اليسار.

6. ابحث عن "تغيير كلمة المرور" في قسم "تسجيل الدخول" على هذه الشاشة وانقر على "تعديل" بجوارها.

7. استخدم حقول التعديل لإدخال كلمة المرور الحالية مرة واحدة ثم كلمة المرور الجديدة مرتين للتأكيد.

8. أخيرًا، اضغط فوق "حفظ التغييرات".