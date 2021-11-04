شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. 5 طرق لمعرفة ما إذا حظرك شخص على واتس آب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتيح لك واتس آب حظر المستخدمين الذين لا تريد أن تسمع منهم أبدا، ويعد حظر شخص ما على التطبيق هو أفضل طريقة لمنعه من الاتصال بك أو مراسلتك، ولكن إذا كنت الشخص الذي تم حظره، فكيف يمكنك معرفة ذلك؟

وفقا لما ذكره موقع "business insider"، لا توجد طريقة مباشرة لمعرفة ما إذا تم حظرك على واتس آب، ولكن هناك علامات يمكنك معرفتها قد تشير لحظرك.





1- لا يمكنك رؤية حالة "آخر ظهور" لجهة الاتصالأول شيء يجب فعله هو التحقق من حالة "آخر ظهور" للمستخدم، فهذه رسالة يتم تحديثها متى فتح المستخدم واتس آب، وتخبرك بآخر مرة استخدم فيها التطبيق.

إذا كنت لا ترى واحدة، فربما تم حظرك، أو قد يكون المستخدم عطل الميزة في حسابه، لذلك هذه مجرد علامة قد تساعدك أو لا.



2- لا ترى صورة الملف الشخصي الجديدة لجهة اتصال 2- لا ترى صورة الملف الشخصي الجديدة لجهة اتصال إذا قام شخص ما بحظرك ثم قام بتغيير صورة ملفه الشخصي، فلن ترى صورة الملف الشخصي الجديدة، سترى دائمًا ما كانت الصورة عليه عندما تم حظرك.

هذا يعني أنه لا توجد طريقة محددة لمعرفة ما إذا كانوا يحدثون صورة ملفهم الشخصي، ولكن إذا كنت تعلم أن جهة الاتصال هذه تحدث صورتها كثيرًا، وفجأة توقفت، فهذه علامة على أنه تم حظرك.





3- رسائلك تظهر علامة اختيار واحدة فقطيستخدم واتس آب رموز علامة الاختيار لتتبع رسائلك، رمز علامة اختيار واحد بجوار رسالتك يعني أنه تم إرسالها، بينما تشير علامتا اختيار إلى أنه تم استلامها، وعندما ترسل رسالة إلى شخص حظرك، فلن تظهر علامة الاختيار الثانية هذه أبدًا.





4- فشل مكالماتكلن تتمكن من الاتصال بأي شخص تم حظرك أيضًا، وعندما تحاول، لن تتم المكالمة.





5- لا يمكنك إضافة جهة الاتصال إلى مجموعة واتس آب حاول تضمين جهة الاتصال في مجموعة واتس آب، إذا تلقيت رسالة تفيد بأنه لا يُسمح لك بإضافتهم إلى مجموعتك، فهذه هي العلامة الأكيدة على أنه تم حظرك.