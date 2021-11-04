شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية حفظ ومشاركة الصوت من Instagram Reels والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم إطلاق Instagram Reels العام الماضي ولا يزال يتمتع بشعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم، وتعد Reels عبارة عن مقاطع فيديو قصيرة مدتها 15 ثانية يمكن أن تتضمن صوتًا وتأثيرات وأدوات إبداعية أخرى.

ويصنع المستخدمون مقاطع فيديو تعرض مواهبهم أو يصنعون مقاطع فيديو مضحكة فقط، وربما يكون المستخدمون قد صادفوا بكرة معينة بها مقطع صوتي يرغبون فيه ويرغبون في حفظه ومشاركته مع أحد أصدقائهم.

إليك كيفية حفظ ومشاركة الصوت من Instagram Reels: 1. افتح الملف الذي تريد حفظ الصوت فيه.

2. اضغط على اسم الصوت الموجود تحت اسم المستخدم ، وسيتم توجيهك إلى صفحة الصوت.

3. اضغط على زر حفظ الصوت تحت اسم الأغنية في صفحة الصوت لحفظها.

4. اضغط على زر السهم في الزاوية اليمنى العليا ، وحدد المستخدم الذي تريد إرسال صوت Reels إليه واضغط على إرسال.

5. يمكنك أيضًا النقر على النقاط الرأسية الثلاث بجوار أيقونة السهم والنقر على خيار رابط النسخ ومشاركته على تطبيقات المراسلة الأخرى أيضًا.