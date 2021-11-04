شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ساتيا ناديلا: مايكروسوفت تربط الناس والأماكن عبر metaverse والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظرًا لأن عمالقة التكنولوجيا يهدفون إلى الاستثمار في إنشاء metaverse، قال رئيس مجلس إدارة مايكروسوفت ومديرها التنفيذي ساتيا ناديلا إن الشركة تجمع الأشخاص والأماكن والأشياء معًا مع العالم الرقمي.

وقال ناديلا خلال مؤتمر "Ignite 2021" السنوي للشركة: "بينما يتحد العالمان الرقمي والمادي معًا، فإننا نخلق طبقة منصة جديدة تمامًا، وهي طبقة metaverse"، وأضاف: "إننا نجمع الأشخاص والأماكن والأشياء معًا مع العالم الرقمي، في كل من مساحة المستهلك وكذلك في المؤسسة".

وتوفر "Dynamics 365 Connected Spaces" الجديدة منظورًا جديدًا للطريقة التي يتحرك بها الأشخاص ويتفاعلون في المساحات المادية "سواء كان متجرًا للبيع بالتجزئة أو مصنعًا، أو حتى كيفية إدارة المؤسسات للصحة والسلامة في بيئة عمل مختلطة ".

وباستخدام هذا، يمكن للأشخاص إجراء التحليلات والحصول على رؤى في الوقت الفعلى وتشغيل عمليات المحاكاة وأتمتة المهام الروتينية، وأشار ناديلا إلى "عندما نتحدث عن metaverse، فإننا نصف نظامًا أساسيًا جديدًا ونوع تطبيق جديد مشابه للطريقة التي تحدثنا بها عن الويب والمواقع الإلكترونية في أوائل التسعينيات".

وقد تم تصميم Dynamics 365 Connected Spaces لتكون قابلة للتوسيع والتخصيص والعمل بسلاسة مع أجهزتك الحالية، وستكون المعاينة متاحة في أوائل ديسمبر، وقال ناديلا إنه من Azure Internet of Things (IoT) إلى Azure Digital Twins، من المساحات المتصلة ومايكروسوفت Mesh، "نحن نبني منصة metaverse لتستفيد منها".

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت "بمعنى ما، يمكّننا metaverse من تضمين الحوسبة في العالم الحقيقي، ودمج العالم الحقيقي في الحوسبة، وإحضار الحضور الحقيقي إلى أي مساحة رقمية، لسنوات، تحدثنا عن إنشاء هذا التمثيل الرقمي للعالم. لكن الآن لدينا بالفعل فرصة للذهاب إلى هذا العالم والمشاركة فيه ".

في "Ignite"، قدمت مايكروسوفت أكثر من 90 خدمة وتحديثًا جديدًا، وقال ناديلا إن نماذج الذكاء الاصطناعي واسعة النطاق أصبحت منصات في حد ذاتها، وقال: "هذا يعني أننا نأخذ اختراقات الذكاء الاصطناعي ونقوم بترجمتها إلى منصات لتستفيد منها - سواء كان ذلك لنشر وكلاء أذكياء لتسريع خدمة العملاء، أو استخلاص رؤى من أحجام البيانات غير المنظمة".