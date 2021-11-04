شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطوير بدلة Ironman حقيقية تتيح التحليق بسرعة تزيد عن 80 ميلاً فى الساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف ريتشارد براوننج، مؤسس Gravity Industries عن بدلته التي تعد بدلة Ironman حقيقية وذلك في مؤتمر Army People في فارنبورو بانجلترا، حيث ستكون بدلة نفاثة مستقبلية يمكن أن تسمح للجنود بالتحليق في السماء فوق مناطق الحرب بسرعة تزيد عن 80 ميلاً في الساعة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن آلة الطيران الشخصية تعمل بخمسة توربينات غازية وقادرة على الوصول إلى ارتفاعات تصل إلى 12000 قدم.

يُعقد مؤتمر Army People في مركز مؤتمرات مطار فارنبورو الدولي، ووفقًا لمتحدث باسم الجيش، كان الهدف من العرض إظهار إمكانية استخدام البدلة النفاثة من قبل الجنود البريطانيين.

وأوضحوا أن المؤتمر افتتح برحلة عرض القدرة لريتشارد براوننج مرتديًا بدلة نفاثة تتحدى الجاذبية، وأن الابتكار والتقدم التكنولوجي اثنان من المحركات الرئيسية في مؤتمر الجيش.

أقلع السيد براوننج وهبط على غطاء محرك سيارة جيب قريبة وسقف مقصورة شاحنة قبل أن يطير إلى شرفة مليئة بالمشاهدين العسكريين.

وانتهز العديد من الحاضرين الفرصة لالتقاط صور له، وهذه ليست هذه هي المرة الأولى التي يرتفع فيها اختراع براوننج إلى الهواء من أجل مشاهدة القوات المسلحة البريطانية، ففي وقت سابق من هذا العام، عملت البحرية الملكية من مجموعتي الكوماندوز 42 و47 مع Gravity Industries على متن سفينة الدورية البحرية HMS Tamar من أجل استكشاف إمكانية استخدام البدلة النفاثة كجزء من عمليات الصعود البحري.