تكنولوجيا: تطوير بدلة Ironman حقيقية تتيح التحليق بسرعة تزيد عن 80 ميلاً فى الساعة

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وأوضحوا أن المؤتمر افتتح برحلة عرض القدرة لريتشارد براوننج مرتديًا بدلة نفاثة تتحدى الجاذبية، وأن الابتكار والتقدم التكنولوجي اثنان من المحركات الرئيسية في مؤتمر الجيش.
أقلع السيد براوننج وهبط على غطاء محرك سيارة جيب قريبة وسقف مقصورة شاحنة قبل أن يطير إلى شرفة مليئة بالمشاهدين العسكريين.
وانتهز العديد من الحاضرين الفرصة لالتقاط صور له، وهذه ليست هذه هي المرة الأولى التي يرتفع فيها اختراع براوننج إلى الهواء من أجل مشاهدة القوات المسلحة البريطانية، ففي وقت سابق من هذا العام، عملت البحرية الملكية من مجموعتي الكوماندوز 42 و47 مع Gravity Industries على متن سفينة الدورية البحرية HMS Tamar من أجل استكشاف إمكانية استخدام البدلة النفاثة كجزء من عمليات الصعود البحري.