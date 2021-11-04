شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: متصفح Microsoft Edge متاح الآن لنظام التشغيل Linux والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد اختبار متصفح Edge المستند إلى Chromium لأكثر من عام، أطلقت Microsoft أخيرًا الإصدار الثابت من المتصفح، حيث أن مستعرض الويب Edge مدعوم بالكامل الآن على نظام التشغيل Linux وسيتلقى أيضًا تحديثات منتظمة عبر القناة الثابتة.

ويتوفر الآن برنامج التثبيت لإصدار Edge Linux للمستخدمين للتنزيل عبر موقع الويب الرسمي للشركة وفي حالة تشغيلك بالفعل لمعاينة الإصدار، قم ببساطة بتشغيل سطر الأوامر sudo apt install microsoft-edge-stabil.

وسيكون إصدار Linux متوافقًا مع التوزيعات الرئيسية وتقدم الشركة كلاً من مثبتات deb و. rpm لمتصفح Edge، وعندما يتعلق الأمر بالميزات، فإن إصدار Linux من المتصفح يتميز بمجموعة من الميزات المتشابهة إلى حد ما مثل نظرائه في Windows و macOS.

ولعل أهمها ميزات الخصوصية والأمان المحسّنة التي يوفرها المتصفح، وبصرف النظر عن ذلك، يأتي المتصفح أيضًا مع بعض الميزات الأساسية مثل علامات التبويب العمودية والتجميع ووضع توفير شحن البطارية المخصص والمزيد.

ويعد Chrome حاليًا متصفح الويب الأكثر شيوعًا بين المستخدمين، وقد تم تحسين معظم المواقع للتشغيل على محرك الكروم الموجود أسفل المتصفح، وتتميز Edge التي تستند إلى محرك Chromium بميزة.

بالنسبة لأولئك غير المدركين، تلقى متصفح الويب تحديثًا تجريبيًا جديدًا لـ Edge 96، يجلب التحديث تحسينات على تمرير ملفات PDF وتطبيقات PWA والمزيد. أصبحت تطبيقات PWA الآن أكثر أصالة ومتكاملة مع دعم إضافي لروابط البروتوكول.